Завод Nokian Tyres во Всеволожске перешел в собственность российской компании

Данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) свидетельствуют об окончательном переходе российского шинного завода Nokian Tyres концерну «Татнефть», передает агентство «Прайм».

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Речь идет о предприятии, которое находится в городе Всеволожск Ленинградской области. В документе говорится, что в минувшую пятницу компания приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «Нокиан Тайерс».

В текущем месяце финская компания Nokian Tyres сообщила о получении средств за продажу своего бизнеса в России в размере 285 миллионов евро. Подчеркивалось, что сделку закроют после того, как будут пройдены регистрационные формальности в России. Тогда же деятельность фирмы в стране завершится.

О планах продать «Татнефти» свои российские активы, в частности завод во Всеволожске, производитель шин заявил в октябре прошлого года. Nokian Tyres функционировала в стране с 2005 года.