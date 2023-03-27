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10 минут назад

Российский шинный завод Nokian перешел новому владельцу

Лера Букина

Данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) свидетельствуют об окончательном переходе российского шинного завода Nokian Tyres концерну «Татнефть», передает агентство «Прайм».

Завод Nokian Tyres во Всеволожске перешел в собственность российской компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о предприятии, которое находится в городе Всеволожск Ленинградской области. В документе говорится, что в минувшую пятницу компания приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «Нокиан Тайерс».

В текущем месяце финская компания Nokian Tyres сообщила о получении средств за продажу своего бизнеса в России в размере 285 миллионов евро. Подчеркивалось, что сделку закроют после того, как будут пройдены регистрационные формальности в России. Тогда же деятельность фирмы в стране завершится.

О планах продать «Татнефти» свои российские активы, в частности завод во Всеволожске, производитель шин заявил в октябре прошлого года. Nokian Tyres функционировала в стране с 2005 года.

Ранее немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает рынок РФ. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным. Он обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики. Убытки производителя по итогам года составили €850 млн, добавил Сетцер.

Автоновости,Николай Сетцер,Татнефть,
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