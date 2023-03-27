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1 час назад

В России резко подешевели Toyota Camry японского производства

Motor.ru

Российские дилеры постепенно корректируют стоимость автомобилей, импортируемых в страну «серым» путем. Причем диапазон изменения цен широкий: как пишет Autonews, у одного крупного дилера в Москве Camry предлагается за 4,5 миллиона рублей, в то время как сразу после появления в конце 2022 года за японский седан просили пять миллионов рублей.

Toyota Camry японской сборки стала доступнее на полмиллиона рублей
Фото: © Toyota© Toyota

За 4,5 миллиона рублей московский продавец предлагает приобрести Toyota Camry японского производства с двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. В список оснащения входят диодная оптика, двухзонный климат-контроль, датчик света и запуск двигателя с кнопки.

При этом в ноябре 2022 года, когда седан оценивался в пять миллионов, дилер затруднялся ответить за вопрос о гарантии. Теперь же Camry обещана гарантия при условии обслуживания в фирменных сервисах.

Ранее Camry производили на заводе Toyota в Санкт-Петербурге вместе с кроссоверами RAV4. В начале 2022 года работа по понятным причинам остановилась, а осенью японцы приняли решение закрыть предприятие и уволить сотрудников. Последняя цена, установленная Toyota на Camry, стартовала с 2 498 000 рублей.

На прошлой неделе стало известно, что Toyota снимет Camry с продажи в Японии уже в течение 2023 года. В других странах модель продолжит продаваться: за рубежом она популярнее, чем на родине, а кроме того конкуренция в сегменте снижается.

Автоновости,Toyota Camry,Toyota,
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