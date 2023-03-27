Новейший электрический кроссовер Toyota добрался до России

В России появился новейший электрический кроссовер Toyota bZ4X за 5,85 миллиона рублей.

Фото: © Toyota © Toyota

Электромобиль 2023 года выпуска поступил к официальному дилеру японской марки в Москве, и его цена указана без НДС, уточняет «Российская газета». Это версия с левым рулем, 208-сильной двухмоторной установкой и батареей емкостью 72,8 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 470 километров. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,7 секунды, а максимальная скорость составляет 160 километров в час.

На классифайдах можно найти и другие объявления о продаже Toyota bZ4X. Так, например, на Drom.ru японский электрокар 2022 года выпуска можно приобрести значительно дешевле — за 4,6 миллиона рублей. Судя по тому, что продавец указывает емкость батареи в 71,4 киловатт-часа, конкретно этот автомобиль предназначался для европейского рынка, так как у версий для Японии и США 72,8-киловаттная батарея. Данный экземпляр, который находится в Новосибирске, — полноприводный, с двумя электромоторами и запасом хода те же 470 километров.

Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

Немногим дешевле стоят в России и другие электромобили, официально на нашем рынке не представленные. Так, за Volkswagen ID.6 2022 года просят 4,2 миллиона, за ID.4 того же года — 4,1 миллиона, а за Polestar 2 — от 3,4 до 4,2 миллиона рублей.

Ранее в ФГУП НАМИ заявили, что некоторые марки и дилеры ввозят автомобили из-за рубежа по упрощенной процедуре, чтобы проверить, будет ли на них спрос. В большей степени это характерно для китайских компаний, которые продолжают деятельность в России.