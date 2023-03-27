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39 минут назад

В России появился кроссовер Honda ZR-V из Китая

Российская Газета

Дилеры привезли в Россию кроссоверы Honda ZR-V. Как выяснила "Российская газета", в продаже есть автомобили как 2022 года выпуска, так и 2023 года. Цены на модель варьируются от 4 130 000 рублей до 4 590 000 рублей.

В России появился кроссовер Honda ZR-V из Китая
Фото: www.autohome.com.cn.www.autohome.com.cn.

В основе ZR-V лежит платформа Civic. Размер колесной базы равен 2655 мм, длина кузова - 4568 мм, ширина - 1840 мм, высота - 1621 мм.

Торпедо по концепции близко к Honda Civic: "парящий" дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель под козырьком, дефлекторы во всю ширину панели и блок управления климат-системой с тремя "шайбами". Центральный тоннель же пересмотрели, снабдив его мягкими "подушками" по сторонам рычага трансмиссии, клавишами "ручника", Auto Hold и систем помощи за ним, портами USB, разнесённым по бокам.

В Китае (а именно оттуда и везут машины к нам) Honda ZR-V представлен с турбированным бензиновым двигателем 1,5 литра мощностью 182 л.с. и вариатором, привод - только передний.

Производством кроссовера для китайского рынка занимается СП GAC-Honda.

www.autohome.com.cn.
www.autohome.com.cn.
Автоновости,Honda Civic,Honda,Торпедо,
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