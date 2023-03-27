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1 час назад

Очередь из фур на белорусско-польской границе увеличилась до тысячи

Лера Букина

В Погранкомитете Белоруссии проинформировали об увеличении вдвое очереди из грузовых автомобилей, которые ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Очередь из фур на белорусско-польской границе увеличилась до тысячи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о белорусско-польской границе «Кукурыки». Отмечается, что всего там насчитывается 1000 автомобилей. В погранкомитете указали на создание Польшей транспортного коллапса. Большая очередь начала образовываться с пятницы.

Задержки грузовых автомобилей зафиксированы на литовских пунктах пропуска «Твярячюс», «Лаворишкес», «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Райгардас».

С 24 марта пограничники Литвы пропустили чуть менее 50% грузовиков.

Как стало известно, польскими владельцами транспортных компаний были организованы протесты на дорогах страны. Они выступили с требованием ввести запрет на въезд в Польшу грузовиков из РФ и Белоруссии.

9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил закрыть пункт на границе с Белоруссией «Бобровники» с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности.

После этого правительство Белоруссии ограничило въезд на территорию страны для польских грузовых автомобилей и тягачей.

Автоновости,Мариуш Каминьский,
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