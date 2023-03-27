АвтоВАЗ решил проблему с дверными петлями для Lada Niva Travel

Концерн АвтоВАЗ начал самостоятельно собирать дверные петли для Lada Niva Travel.

Фото: © Avtograd News / ВКонтакте © Avtograd News / ВКонтакте

О таком необычном для отечественного автопрома последних лет способе решить проблему сообщил Avtograd News в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Отечественная компания столкнулась с проблемой после введения санкций — многие детали, в том числе дверные петли, ранее поставляли из европейских стран. После приостановки экспорта запасы довольно быстро кончились и внедорожники в последнее время выпускали ограниченным тиражом.

Инсайдеры сообщества заявили, что в АвтоВАЗе кардинально решили проблему с нехваткой дверных петель для Lada Niva Travel. Ранее детали привозили из Чехии. После того как поставки прекратились, с конвейера автопроизводителя сходило все меньше внедорожников. Теперь же специалисты компании начали выпускать дверные петли самостоятельно.

В середине февраля АвтоВАЗ начал оснащать Lada Niva Travel новой мультимедийной системой, в функционал которой вошел семидюймовый экран, а также камера заднего вида. Минимальная стоимость автомобиля с новой опцией составила 1 099 900 рублей.