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1 час назад

АвтоВАЗ решил проблему с дверными петлями для Lada Niva Travel

Motor.ru

Концерн АвтоВАЗ начал самостоятельно собирать дверные петли для Lada Niva Travel.

АвтоВАЗ решил проблему с дверными петлями для Lada Niva Travel
Фото: © Avtograd News / ВКонтакте© Avtograd News / ВКонтакте

О таком необычном для отечественного автопрома последних лет способе решить проблему сообщил Avtograd News в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Отечественная компания столкнулась с проблемой после введения санкций — многие детали, в том числе дверные петли, ранее поставляли из европейских стран. После приостановки экспорта запасы довольно быстро кончились и внедорожники в последнее время выпускали ограниченным тиражом.

Инсайдеры сообщества заявили, что в АвтоВАЗе кардинально решили проблему с нехваткой дверных петель для Lada Niva Travel. Ранее детали привозили из Чехии. После того как поставки прекратились, с конвейера автопроизводителя сходило все меньше внедорожников. Теперь же специалисты компании начали выпускать дверные петли самостоятельно.

В середине февраля АвтоВАЗ начал оснащать Lada Niva Travel новой мультимедийной системой, в функционал которой вошел семидюймовый экран, а также камера заднего вида. Минимальная стоимость автомобиля с новой опцией составила 1 099 900 рублей.

На прошлой неделе инсайдеры анонсировали небольшие изменения, который готовит АвтоВАЗ для Lada Niva Travel. К примеру, для топовых версий внедорожника Black'22 и Luxe'22 будет доступна усиленная тонировка задних окон.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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