Мотоциклисты снова столкнулись со сложностями при оформлении ОСАГО

Владельцы мотоциклов с приходом весны снова столкнулись со сложностями оформления ОСАГО
По словам слушателей Business FM, страховщики ссылаются на технические неисправности системы, отсутствие нужных документов и другие детали.
С приходом весны владельцы мотоциклов столкнулись со сложностями при попытке оформить полис ОСАГО. По закону страховые компании обязаны предоставлять услугу, но, как рассказывают мотоциклисты, при обращении полис получить невозможно: страховщики ссылаются на технические неисправности системы, отсутствие нужных документов или, к примеру, что конкретной модели мотоцикла просто нет в их базе. Вот история оформления ОСАГО слушателя Business FM, москвича Сергея:
«Моя родная компания, где у меня застрахованы четыре автомобиля и мотоцикл, — это «Ингосстрах». Я к ним обратился посредством заполнения формы, пробовал четыре раза, они мне указали, что документ, который я прикладываю, не соответствует данным, хотя документы я не менял. Потом я к ним обратился по телефону, молодой человек мне там долго что-то рассказывал, потом в итоге сказал, что не может оформить страховку в силу технического сбоя. Агенты, к которым я обращался, точно так же сказали, что им не дает возможность заполнить форму на сайте, то есть даже под их логинами. Все поисковики выдают ответ один, что нет ни одного предложения страховой компании по страхованию техники. Дальше я обратился через своих знакомых, и мне сделали страховку, но не чистую страховку, которая стоит 1800-2000 рублей, еще с каким-то прибамбасом, якобы мою жизнь страхуют. В итоге страховка на мотоцикл мне обошлась почти в 5 тысяч рублей».
Проблема в низких тарифах на страхование мотоциклов, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:
«История со сложным страхованием мотоциклов и не только мотоциклов, а, например, автомобилей такси, не новая. Мотоциклы — это сезонный вид транспорта, эта проблема возникает каждую весну, по-моему, лет пять-десять точно. Причина очень простая — у мотоциклов довольно высокая вероятность наступления страхового случая, при этом на мотоцикле при аварии почти ничего не ремонтируется, там все заменяется, поэтому размер выплат в случае ДТП с мотоциклом оказывается очень большим. Страховой тариф на мотоцикл, наоборот, низкий. Эта диспропорция делает страхование двухколесных транспортных средств невыгодным для страховщиков. Они никогда не хотели брать на страхование те объекты, которые им невыгодны, независимо от того, что написано в законе. Но, ясное дело, в периоды более или менее кризисные, когда сама страховая компания неуверенно смотрит в будущее, такое нежелание брать на себя избыточный риск обостряется.
Это проблема не одной страховой компании, а отрасли, она проистекает из государственного регулирования тарифов. В результате весь год на дорогах полно, например, автомобилей такси, которые либо не застрахованы вовсе, либо застрахованы с нарушениями, то есть, например, это ездит такси, а по документам это прицеп. И каждую весну мы сталкиваемся с кучей владельцев мотоциклов, которые тоже не могут застраховать свое транспортное средство, и часть из них тоже вынуждены выезжать на дорогу незастрахованными. И я считаю, что страховому лобби надо и с самими собой разобраться, и добиться от Центрального банка коррекции тарифов так, чтобы они были адекватными».
С данной проблемой каждую весну сталкиваются абсолютно все российские мотоциклисты, рассказывает участник сообщества «Мотомосква», мотоблогер Андрей Родионов:
«Приезжает мотоциклист, хочет застраховать свой мотоцикл, ему говорят, что внезапно зависла система либо транспортное средство нужно гнать в другой город на проверку, у каждого свои отработанные методики. На каком-то этапе мотоциклисты пробовали бороться с этим, приезжая в составе группы лиц по предварительному сговору, в составе нескольких сотен мотоциклистов весьма брутального и решительного вида, полностью оккупируя и парализуя работу тех или иных офисов страховых компаний. Естественно, в этом случае руководство давало команду немедленно выдать страховки всем желающим, после чего все остальные офисы тут же переводились в режим, который был до этого, то есть отказ работы с мотоциклистами под любым благовидным или не очень благовидным предлогом.
Мотоциклисты, отчаявшись бороться каким-то законным методом, перешли к партизанским методам по оформлению страховок. Так, допустим, в Москве практически каждый более или менее опытный мотоциклист знает, что есть два-три человека в каждом сообществе, это свой человек, который работает через страховые компании и помогает решить вопросы с оформлением страховок».
По данным «Авто Mail.ru», в 2021 году почти 80% мотовладельцев не смогли оформить полис ОСАГО. При этом каждый второй мотоциклист, не сумевший приобрести страховку, выезжает на дорогу без нее. Штраф за езду без страховки 800 рублей.