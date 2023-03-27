Мотоциклисты снова столкнулись со сложностями при оформлении ОСАГО

«История со сложным страхованием мотоциклов и не только мотоциклов, а, например, автомобилей такси, не новая. Мотоциклы — это сезонный вид транспорта, эта проблема возникает каждую весну, по-моему, лет пять-десять точно. Причина очень простая — у мотоциклов довольно высокая вероятность наступления страхового случая, при этом на мотоцикле при аварии почти ничего не ремонтируется, там все заменяется, поэтому размер выплат в случае ДТП с мотоциклом оказывается очень большим. Страховой тариф на мотоцикл, наоборот, низкий. Эта диспропорция делает страхование двухколесных транспортных средств невыгодным для страховщиков. Они никогда не хотели брать на страхование те объекты, которые им невыгодны, независимо от того, что написано в законе. Но, ясное дело, в периоды более или менее кризисные, когда сама страховая компания неуверенно смотрит в будущее, такое нежелание брать на себя избыточный риск обостряется.



Это проблема не одной страховой компании, а отрасли, она проистекает из государственного регулирования тарифов. В результате весь год на дорогах полно, например, автомобилей такси, которые либо не застрахованы вовсе, либо застрахованы с нарушениями, то есть, например, это ездит такси, а по документам это прицеп. И каждую весну мы сталкиваемся с кучей владельцев мотоциклов, которые тоже не могут застраховать свое транспортное средство, и часть из них тоже вынуждены выезжать на дорогу незастрахованными. И я считаю, что страховому лобби надо и с самими собой разобраться, и добиться от Центрального банка коррекции тарифов так, чтобы они были адекватными».