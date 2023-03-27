Моторный завод Hyundai в Санкт-Петербурге может возобновить работу

Завод двигателей Hyundai в Санкт-Петербурге, в который инвестировали 13 миллиардов рублей, могут перезапустить.

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Такой информацией поделился Telegram-канал «Русский автомобиль», по данным которого сотрудники предприятия, не попавшие под сокращение, уже приступают к работе в обычном графике. Каким образом была решена проблема с поставками комплектующих для двигателей, не сообщается. Также неизвестно, кому предназначены моторы российской сборки: автомобили Hyundai у нас не производятся с весны прошлого года.

Перезапуск завода корпорации Hyundai WIA («Хендэ Виа») может последовать за сменой собственника бизнеса Hyundai в Санкт-Петербурге. Там южнокорейскому автогиганту принадлежат три завода. По данным источника, вместе с Hyundai WIA может вернуться к работе и автомобильный «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), также расположенный в Сестрорецке. Однако эту информацию канал называет «не совсем проверенной».

Моторы могут отправлять в Казахстан. Ранее сообщалось, что туда экспортируют произведенные на мощностях ХММР кузова для Solaris: по неофициальным данным, их направляли на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате. Не раз появлялась информация о переговорах с фирмами из Казахстана по поводу покупки самого завода, но на сегодняшний день решение о судьбе ХММР не принято.