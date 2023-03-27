Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Моторный завод Hyundai в Санкт-Петербурге может возобновить работу

Завод двигателей Hyundai в Санкт-Петербурге, в который инвестировали 13 миллиардов рублей, могут перезапустить.

Моторный завод Hyundai в Санкт-Петербурге может возобновить работу
© © Hyundai Wia

Такой информацией поделился Telegram-канал «Русский автомобиль», по данным которого сотрудники предприятия, не попавшие под сокращение, уже приступают к работе в обычном графике. Каким образом была решена проблема с поставками комплектующих для двигателей, не сообщается. Также неизвестно, кому предназначены моторы российской сборки: автомобили Hyundai у нас не производятся с весны прошлого года.

Перезапуск завода корпорации Hyundai WIA («Хендэ Виа») может последовать за сменой собственника бизнеса Hyundai в Санкт-Петербурге. Там южнокорейскому автогиганту принадлежат три завода. По данным источника, вместе с Hyundai WIA может вернуться к работе и автомобильный «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), также расположенный в Сестрорецке. Однако эту информацию канал называет «не совсем проверенной».

Моторы могут отправлять в Казахстан. Ранее сообщалось, что туда экспортируют произведенные на мощностях ХММР кузова для Solaris: по неофициальным данным, их направляли на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате. Не раз появлялась информация о переговорах с фирмами из Казахстана по поводу покупки самого завода, но на сегодняшний день решение о судьбе ХММР не принято.

Завод Hyundai WIA остановился весной прошлого года из-за проблем с поставками комплектующих. Запустили его только в начале октября 2021-го: то есть, он не успел проработать и года. В первый год компания рассчитывала выпустить там 240 тысяч агрегатов, а затем нарастить объемы до 330 тысяч моторов год. Инвестиции в производство составили 13,1 миллиарда рублей. Помимо него и ХММР, Hyundai владеет площадкой в Шушарах, выкупленной у General Motors в конце 2020 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий