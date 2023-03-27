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17 минут назад

Раскрыта стоимость первого лифтбека Hongqi

Motor.ru

Новый китайских премиум-лифтбек Hongqi H6 за 2,1 млн рублей выходит на домашний рынок.

В Китае открыли прием заказов на новый премиум-лифтбек Hongqi H6
Фото: © AutoHome.com.cn© AutoHome.com.cn

Предварительный прием заказов на модель уже открыт: в Китае она стоит от 194,8 до 241,8 тысячи юаней, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет 2,1-2,7 миллиона рублей. Полноценный публичный дебют H6 состоится в середине апреля на автосалоне в Шанхае — там раскроют все комплектации лифтбека Hongqi. Модификаций же будет две, обе с двухлитровым двигателем и автоматом.

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H6 — это первый лифтбек премиального китайского бренда Hongqi, который принадлежит государственному концерну FAW. Впервые модель показали еще в январе на автосалоне в Гуанчжоу, теперь же близится полноценный дебют в Шанхае и запуск продаж. Оформить предзаказ на автомобиль можно уже сейчас.

Как сообщает СarNewsChina, Hongqi H6 доступен в шести комплектациях и десяти цветовых решениях, включая четыре двухцветных. Выглядит модель эффектно: на капоте узнаваемая красная полоса с окантовкой, которая является фишкой всех моделей марки, обилие хрома во внешней отделке, сдвоенные парубки выхлопной системы и салон с вертикально ориентированным планетом по центру передней панели.

Hongqi H6
Hongqi H6
Hongqi H6
Hongqi H6
Hongqi H6

Покупателям предложен выбор из четырех вариантов отделки интерьера, включая красно-черный, а в список оснащения входят подогрев и вентиляция кресел, проекционный дисплей и продвинутый полуавтопилот.

Базовым двигателем выступает 2,0-литровый турбомотор мощностью 224 лошадиные силы — с таким агрегатом лифтбек разгоняется с места до «сотни» за 7,8 секунды. Более мощная версия того же двигателя развивает уже 251 силу, и такому H6 требуется на разгон до 100 километров в час 6,8 секунды. Альтернативы восьмидиапазонному автомату и переднему приводу нет.

Помимо H6, компания Hongqi планирует в течение 2023 года представить три новых кроссовера. Автомобили Hongqi ждут и в России — по неофициальной информации, производство моделей могут организовать на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье после того, как он будет продан российскому дилерскому холдингу «Автодом».

Автоновости,FAW,Mercedes-Benz,
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