Топ-менеджеры "Соллерс" выкупили контрольный пакет акций компании за 4 млрд рублей

Топ-менеджеры автопроизводителя «Соллерс» выкупили 77,6% акций компании у бывшего основного владельца Вадима Швецова за 4 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании «Альтер Инвест», которая является контролирующим акционером «Соллерса».
Договор купли-продажи в отношении акций компании был составлен 20 июня 2022 года. В рамках сделки предусмотрен опцион, позволяющий прежнему владельцу выкупить обратно до 50% акций «Соллерса» по истечении года. Акционерами «Альтер Инвеста» являются топ-менеджеры автопроизводителя «Соллерс» Адиль Ширинов, Николай Соболев, Зоя Каика и Виктор Хвесеня.
В конце декабря стало известно, что компания «Соллерс» продала первые автомобили, произведенные под собственной маркой. В марте 2023 года «Соллерс» запустил программу подписки на свои автомобили.