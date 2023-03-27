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12 минут назад

Топ-менеджеры "Соллерса" выкупили контрольный пакет его акций за 4 млрд рублей

Газета.Ru

Топ-менеджеры автопроизводителя «Соллерс» выкупили 77,6% акций компании у бывшего основного владельца Вадима Швецова за 4 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании «Альтер Инвест», которая является контролирующим акционером «Соллерса».

Топ-менеджеры "Соллерс" выкупили контрольный пакет акций компании за 4 млрд рублей
Фото: sollers-auto.comsollers-auto.com

Договор купли-продажи в отношении акций компании был составлен 20 июня 2022 года. В рамках сделки предусмотрен опцион, позволяющий прежнему владельцу выкупить обратно до 50% акций «Соллерса» по истечении года. Акционерами «Альтер Инвеста» являются топ-менеджеры автопроизводителя «Соллерс» Адиль Ширинов, Николай Соболев, Зоя Каика и Виктор Хвесеня.

В конце декабря стало известно, что компания «Соллерс» продала первые автомобили, произведенные под собственной маркой. В марте 2023 года «Соллерс» запустил программу подписки на свои автомобили.

Автоновости,Адиль Ширинов,Николай Соболев,Вадим Швецов,Соллерс Авто,
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