Топ-менеджеры "Соллерс" выкупили контрольный пакет акций компании за 4 млрд рублей

Топ-менеджеры автопроизводителя «Соллерс» выкупили 77,6% акций компании у бывшего основного владельца Вадима Швецова за 4 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании «Альтер Инвест», которая является контролирующим акционером «Соллерса».

Фото: sollers-auto.com sollers-auto.com

Договор купли-продажи в отношении акций компании был составлен 20 июня 2022 года. В рамках сделки предусмотрен опцион, позволяющий прежнему владельцу выкупить обратно до 50% акций «Соллерса» по истечении года. Акционерами «Альтер Инвеста» являются топ-менеджеры автопроизводителя «Соллерс» Адиль Ширинов, Николай Соболев, Зоя Каика и Виктор Хвесеня.