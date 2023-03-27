В продаже у российских дилеров появились привезенные из Китая по схеме параллельного импорта хетчбэки BYD e2. Предложения о продаже таких машин появились у дилеров Москвы, Санкт-Петербурга и Благовещенска.

Так, в двух столицах хетчбэк BYD e2 предлагают по цене 2,2-2,3 млн рублей, а дилер из Благовещенская предлагает аналогичный автомобиль уже за 2,4 млн рублей. Машины представлены в белом, сером, красном и голубом цветах. По габаритам машина сопоставима с хетчбэком Volkswagen Golf.