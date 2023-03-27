Российский Evolute представил новый кроссовер i-Sky

Российская компания Evolute показала новый электрический кроссовер i-Sky.

Фото: © Пресс-служба Evolute © Пресс-служба Evolute

Публичная премьера автомобиля класса SUV C+ прошла на фестивале парусного спорта «Эривейв» в Мурманской области. На сделанных там фотографиях новинку можно рассмотреть в разных ракурсах, но ни подробностей о комплектациях, ни стоимости липецкий производитель пока не раскрывает. А вот информация о технической «начинке» есть: i-Sky получит электродвигатель мощностью 204 лошадиные силы (340 Нм крутящего момента).

Емкость тяговой батареи Evolute i-Sky составит 85,9 киловатт-часа, что обеспечит кроссоверу более 500 километров хода на полной зарядке по циклу WLTС.

Название i-Sky отсылает к многократным попыткам человека покорить небо. «Автомобили на новых источниках энергии — это еще одно достижение прогресса, способное питаться от чистой энергии», — поясняет Evolute. Имя выбрано в стиле других машин бренда — i-Pro и i-Joy, а также грядущих i-Jet и i-Van.

Evolute i-Sky

Evolute i-Sky

Evolute i-Sky

Как уже известно, под именем i-Sky в России будут продавать Dongfeng Forthing Thunder, премьера которого состоялась на автосалоне в Гуанчжоу в конце прошлого года. В Китае он оснащается тем же электродвигателем, но есть выбор батарей: емкость варьируется от 57,8 до 150 киловатт-часов, а запас хода — от 400 до 600 километров.

Старт производства новинки запланирован на второй квартал 2023 года. Он встанет на конвейер завода ООО «Моторинвест» в Липецкой области, как и другие модели марки. Когда начнутся продажи, пока неизвестно.