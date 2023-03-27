Нетрезвая нарушительница предложила инспекторам ДПС "месячную зарплату"

«От освидетельствования гражданка не отказалась, алкотестер обнаружил в выдыхаемом ею воздухе 1,055 мг/л этилового спирта. Находясь в служебном транспорте, водительница сначала отрицала, что употребляла алкоголь, а затем начала предлагать сотрудникам полиции «договориться», намекая на денежное вознаграждение, чтобы ее отпустили», — отмечается в сообщении МВД.