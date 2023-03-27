Нетрезвая нарушительница предложила инспекторам ДПС "месячную зарплату"

В Северске Томской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки против 44-летней местной жительницы, которую инспекторы ГИБДД поймали за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает «МВД Медиа».
«От освидетельствования гражданка не отказалась, алкотестер обнаружил в выдыхаемом ею воздухе 1,055 мг/л этилового спирта. Находясь в служебном транспорте, водительница сначала отрицала, что употребляла алкоголь, а затем начала предлагать сотрудникам полиции «договориться», намекая на денежное вознаграждение, чтобы ее отпустили», — отмечается в сообщении МВД.
За «исправление» результатов алкометра водитель предлагала инспекторам взятку и в конечном итоге положила между сиденьями патрульной машины 40 купюр по 2 тыс. рублей.
«Давай твою месячную зарплату сейчас вам выдам? Реально! Потихоньку, никому не расскажу», — предложила нарушительница инспекторам, предупредившим ее об уголовной ответственности за дачу взятки.
Ее слова были зафиксированы регистратором, установленным в патрульной машине.