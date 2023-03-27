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1 час назад

Evolute i-Sky - представлен еще один электрокар российского бренда

Российская Газетаиещё 1

Марка Evolute презентовала новую модель - кроссовер i-Sky, производство которого начнётся летом 2023 года на заводе "Моторинвест" в Липецкой области.

Evolute i-Sky - представлен еще один электрокар российского бренда
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Прототипом Evolute i-Sky является Dongfeng Forthing Thunder. Длина моделей равна 4600 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1680 мм. Размер колёсной базы составляет 2715 мм.

"С выходом модели мы планируем войти в сегмент среднеразмерных кроссоверов и предложить в ответ на запрос клиентов новый стильный и технологичный продукт с большим запасом хода и внутренним пространством", - прокомментировал Андрей Резников, управляющий партнер ООО "Моторинвест".

В России Evolute i-Sky предложат с 204-сильным электромотором на передней оси с пиковым моментом 340 Нм и тяговой батареей ёмкостью 85,9 кВт ч. Анонсированный запас хода צ 500 км по циклу WLTC. В Китае Dongfeng Forthing Thunder представлен также с аккумулятором 57,8 кВт•ч.

Российская Газета

Опциональное наполнение Evolute i-Sky пока держится в секрете, как и стоимость новинки. Однозначно он окажется дороже Evolute i-Joy, который без субсидий со стороны государства оценивается в 3 490 000 рублей.

Российская Газета

Производство Evolute i-Sky начнётся в конце первого полугодия, то есть объявления старта продаж можно ожидать летом.

В пресс-службе марки Evolute напомнили, что до конца 2023 года модельный ряд бренда пополнится еще пятью новыми моделями. Сейчас к покупке доступны седан i-Pro (цена - от 2 990 000 рублей) и упомянутый компактный "паркетник" i-Joy.

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