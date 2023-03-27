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1 час назад

Дилеры возобновили продажи лифтбеков Skoda Octavia предыдущего поколения

Газета.Ru

В России возобновились продажи Skoda Octavia предыдущего поколения. Об этом сообщает quto.ru. Модель выпускается в Китае.

Возобновились продажи Skoda Octavia предыдущего поколения
Фото: SkodaSkoda

Дилеры просят за новую Skoda Octavia А7 китайского производства 2,4 млн руб. Автомобиль оснащается 113-сильным 1,5-литровым атмосферным мотором и шестидиапазонной автоматической коробкой передач. В России машины с таким мотором никогда не продавались.

В оснащение автомобиля входит кондиционер, антиблокировочная система тормозов, передние подушки безопасности и медиасистема. При этом автосалоны готовы сделать скидку при определенных условиях.

Автоновости,Skoda Octavia,Skoda,
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