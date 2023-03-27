В России возобновились продажи Skoda Octavia предыдущего поколения. Об этом сообщает quto.ru. Модель выпускается в Китае.

Фото: Skoda Skoda

Дилеры просят за новую Skoda Octavia А7 китайского производства 2,4 млн руб. Автомобиль оснащается 113-сильным 1,5-литровым атмосферным мотором и шестидиапазонной автоматической коробкой передач. В России машины с таким мотором никогда не продавались.