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1 час назад

В России представили новый кроссовер i-Sky Evolute

Лера Букина

Линейку российской марки электромобилей Evolute пополнил кроссовер i-Sky. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Российский Evolute представил новый кроссовер i-Sky
Фото: © Пресс-служба Evolute© Пресс-служба Evolute

Как стало ранее известно, автомобиль будет класса SUV C+. Сейчас появилась информация о том, что модель будет называться i-Sky. Производить электрокроссовер начнут во втором квартале текущего года. Сборка будет осуществляться на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.

Пресс-служба Evolute

Evolute i-Sky является аналогом Dongfeng Forthing Thunder, который родом из Китая. У китайской версии следующие габариты: 4600×1860×1680 мм при колесной базе 2715 мм.

В российской версии пиковая отдача электродвигателя Evolute i-Sky - 204 л.с. (340 Нм). Благодаря тяговой батарее емкостью 85,9 кВт•ч дальность хода на одном заряде будет составлять более 500 км (по циклу WLTC ).

Пресс-служба Evolute

По словам управляющего партнера ООО «Моторинвест» Андрея Резникова, компания планирует войти в сегмент среднеразмерных кроссоверов за счет новой модели.

Пресс-служба Evolute

Ранее сообщалось, что компактный седан Volkswagen Santana был завезен в Россию одним из крупных дилеров. Автомобиль можно назвать аналогом Volkswagen Polo. Модель предназначена для китайского рынка. Обе вышеуказанные машины разработаны на платформе PQ25. Кроме того, они схожи по габаритам и позиционированию.

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