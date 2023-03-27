Российский Evolute представил новый кроссовер i-Sky

Линейку российской марки электромобилей Evolute пополнил кроссовер i-Sky. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.
Как стало ранее известно, автомобиль будет класса SUV C+. Сейчас появилась информация о том, что модель будет называться i-Sky. Производить электрокроссовер начнут во втором квартале текущего года. Сборка будет осуществляться на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.
Evolute i-Sky является аналогом Dongfeng Forthing Thunder, который родом из Китая. У китайской версии следующие габариты: 4600×1860×1680 мм при колесной базе 2715 мм.
В российской версии пиковая отдача электродвигателя Evolute i-Sky - 204 л.с. (340 Нм). Благодаря тяговой батарее емкостью 85,9 кВт•ч дальность хода на одном заряде будет составлять более 500 км (по циклу WLTC ).
По словам управляющего партнера ООО «Моторинвест» Андрея Резникова, компания планирует войти в сегмент среднеразмерных кроссоверов за счет новой модели.
Ранее сообщалось, что компактный седан Volkswagen Santana был завезен в Россию одним из крупных дилеров. Автомобиль можно назвать аналогом Volkswagen Polo. Модель предназначена для китайского рынка. Обе вышеуказанные машины разработаны на платформе PQ25. Кроме того, они схожи по габаритам и позиционированию.