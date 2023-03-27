Хакеры взломали защиту Tesla

Энтузиастам удалось взломать защиту автомобиля Tesla. Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Хакерам из компании Synacktiv удалось обойти защитную систему автомобилей Tesla на мероприятии Pwn2Own 2023. Инженеры взломали шлюз Tesla Gateway — общий интерфейс для управления системой энергопотребления автомобиля и литий-ионных аккумуляторов Tesla Powerwall.

Специалисты не взаимодействовали с настоящим электрокаром, однако, по словам жюри мероприятия, в реальной жизни им бы удалось разблокировать двери и капот машины. Взломавшие Tesla энтузиасты Pwn2Own были признаны победителями конкурса и получили в качестве премии автомобиль Tesla Model 3 и 350 000 долларов или около 27 миллионов рублей.

«Комбинированные и злонамеренно примененные взломы легко сделали бы автомобиль Tesla небезопасным для вождения», — отметили журналисты.

По словам авторов, к счастью, «белые хакеры» были ограничены соревнованиями, организованными корпорациями. В материале говорится, что Tesla, судя по всему, проведет проверку своих защитных систем и исправит уязвимость.