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15 минут назад

Great Wall представила электрокар ORA Funky Cat за 1,2 млн рублей

Car.ru

Компания Great Wall Motors презентовала компактный электрокар Funky Cat под принадлежащим ей брендом ORA. Стоимость нового представителя Е-семейства составляет 107,8 тысячи юаней (1,2 млн рублей), машина получила силовой агрегат мощностью 143 л. с.

Great Wall представила электрокар ORA Funky Cat за 1,2 млн рублей
Фото: Car.ruCar.ru

Компактный электромобиль модели ORA Funky Cat относится к 2023 модельному году. Перед инженерно-конструкторской группой ранее была поставлена задача создать две модификации электромобиля: с 400- и 500-километровым пробегом на полной зарядке тягового аккумулятора.

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Помимо технических составляющих, при постройке названой электрической модели достаточно много внимания уделили интерьеру.

Электрокар получил стандартный перечень штатных опций. Салон машины отделали высококачественной искусственной замшей. Предусмотрен «дежурный» порт USB Type-C, а также платформа мощностью 50 Ватт, предоставляющая возможность заряжать смартфон или планшет в беспроводном режиме.

Согласно маркетинговой стратегии компании Great Wall, на компактный электрокар Funky Cat в период с 20 марта по 30 апреля предоставляется скидка в 22 тысячи юаней, что составляет 245,6 тысячи рублей. Данная акция действует лишь при оплате наличными.

Предполагается появление пяти комплектаций электрокара. На все товарные экземпляры распространяется гарантия компании-производителя сроком на четыре года, или на 150 тысяч километров пробега транспортного средства (в зависимости от того, что наступит раньше).

Машина в начальной версии Comfort получила аккумулятор ёмкостью 49,97 кВт•ч, запас хода составляет 400 км. Стоимость авто – 108 тысяч юаней. Далее следуют комплектации Noble и Luxury.

Электромобили в обоих вариантах получили такой же аккумулятор и запас хода. Стоимость электрокара составляет 117,8 тысячи юаней (порядка 1,325 млн рублей) и 127,8 тысячи юаней (1,43 млн рублей) соответственно.

Выпустят и топовые версии электромобиля: Luxury и Exclusive, с тяговым аккумулятором на 57,71 кВт•ч. Предельный расчётный запас пробега авто составляет 500 км. Машина с такими характеристиками оценена производителем в 133,8 тысячи юаней, что составляет 1,49 млн рублей. Дорогостоящая версия электрокара предлагается дилерами за 144 тысячи юаней (не менее 1,61 млн рублей).

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