Great Wall представила электрокар ORA Funky Cat за 1,2 млн рублей

Компания Great Wall Motors презентовала компактный электрокар Funky Cat под принадлежащим ей брендом ORA. Стоимость нового представителя Е-семейства составляет 107,8 тысячи юаней (1,2 млн рублей), машина получила силовой агрегат мощностью 143 л. с.

Фото: Car.ru Car.ru

Компактный электромобиль модели ORA Funky Cat относится к 2023 модельному году. Перед инженерно-конструкторской группой ранее была поставлена задача создать две модификации электромобиля: с 400- и 500-километровым пробегом на полной зарядке тягового аккумулятора.

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Помимо технических составляющих, при постройке названой электрической модели достаточно много внимания уделили интерьеру.

Электрокар получил стандартный перечень штатных опций. Салон машины отделали высококачественной искусственной замшей. Предусмотрен «дежурный» порт USB Type-C, а также платформа мощностью 50 Ватт, предоставляющая возможность заряжать смартфон или планшет в беспроводном режиме.

Согласно маркетинговой стратегии компании Great Wall, на компактный электрокар Funky Cat в период с 20 марта по 30 апреля предоставляется скидка в 22 тысячи юаней, что составляет 245,6 тысячи рублей. Данная акция действует лишь при оплате наличными.

Предполагается появление пяти комплектаций электрокара. На все товарные экземпляры распространяется гарантия компании-производителя сроком на четыре года, или на 150 тысяч километров пробега транспортного средства (в зависимости от того, что наступит раньше).

Машина в начальной версии Comfort получила аккумулятор ёмкостью 49,97 кВт•ч, запас хода составляет 400 км. Стоимость авто – 108 тысяч юаней. Далее следуют комплектации Noble и Luxury.

Электромобили в обоих вариантах получили такой же аккумулятор и запас хода. Стоимость электрокара составляет 117,8 тысячи юаней (порядка 1,325 млн рублей) и 127,8 тысячи юаней (1,43 млн рублей) соответственно.