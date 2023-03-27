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1 час назад

В России появятся иранские седаны вдвое дороже Lada Granta

Lenta.ruиещё 1

Иранский производитель Saipa представит на российском рынке три модели автомобилей — компактный седан Saina, хетчбэк Quik и флагманский седан Shahin сообщает Autonews. Розничные цены на них составят от одного до 1,7 миллиона рублей, они появятся в продаже с 1 июня 2023 года, пообещал официальный дистрибьютор.

Saina и Quik сравнимы с отечественной Lada Granta в кузове седан или универсал. Они построены на платформе X200, разработанной в 1986 году для Ford Festiva первого поколения. У них пятиступенчатая механическая коробка передач, полуторалитровый двигатель мощностью 87 лошадиных сил, система ABS и EBD, цифровая приборная панель, климат-контроль и парктроник. Стоить они будут почти вдвое дороже российского аналога (цены на Granta начинаются от 678 тысяч рублей).

Saipa Shahin построена на платформе Toyota B от Toyota Yaris второго поколения. У нее установлен турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил и механической или автоматической коробкой передач. Также автомобиль оснащен мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, парктроником, системами ABS и обогрева зеркал.

По словам генерального директора компании-дистрибьютора «Бест-моторс» Александра Степанова, к концу года производитель намерен реализовать не менее десяти тысяч автомобилей. В будущем на рынке также могут появиться хетчбэк Saipa Atlas и безымянная модель кроссовера.

Российскому авторынку пообещали экспансию китайских автомобилей

В ноябре 2022 года Москва договорилась с Тегераном о поставках машин на сумму 300 миллионов долларов. Представители автоконцерна Iran Khodro обещали привезти к концу марта 2023 года две тысячи автомобилей. При этом на импорт автомобилей могут повлиять сертификация и формирование дилерской сети, предупредил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

Официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф ранее заявил, что в России могут создать совместное предприятие по производству автомобилей. На судьбу такого завода повлияет то, насколько успешны будут иранские машины в России.

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