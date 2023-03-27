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1 час назад

Кроссовер Fisker Ocean станет самым «дальнобойным» в Европе

Motor.ru

Электрический кроссовер Fisker Ocean похвастался рекордным запасом хода.

Кроссовер Fisker Ocean станет самым «дальнобойным» в Европе
Фото: © Fisker© Fisker

В двухмоторной версии Extreme модель сможет проезжать без подзарядки до 707 километров, больше, чем любой другой представитель сегмента. У такого Fisker Ocean будет 10 подушек безопасности, россыпь электронных ассистентов, крыша с солнечными панелями и салон, обитый напоминающим кожу материалом FeelTek.

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Европейская сертификация кроссовера Fisker Ocean завершится только в конце апреля, но компания уже отчиталась о рекордном паспортном пробеге без подзарядки. В комбинированном цикле WLTP он равен 707 километрам, что превышает показатели любого из продающихся сегодня в Европе электрических вседорожников. Правда, такой запас хода будет лишь у топовой версии Ocean Extreme со штатными 20-дюймовыми колесами и двумя электромоторами.

Fisker

В отличие от начального Ocean Sport, оснащенного LFP-батареей, Extreme может похвастаться аккумулятором типа NMC. Он не только делает машину дороже, но и обладает более высокой удельной ёмкостью. Пиковая отдача установки в режиме Boost составит 557 лошадиных сил, а до ста кроссовер будет разгоняться за 3,9 секунды. Электрокару обещаны 10 подушек безопасности, крыша с солнечными панелями, которые при определенной доле везения в год дадут больше 3 тысяч бесплатных километров, и три ездовых режима.

Fisker

Профили называются Earth, Fun и Hyper. В начале следующего года через OTA-обновление на кроссоверах активируют специальные пресеты Off-Road и Snow/Ice, а до конца этого — систему динамического управления моментом Smart Traction, которая позволит водителю испытать все прелести векторизации тяги. Ещё у Ocean Extreme будет поворотный экран мультимедиа (можно менять ориентацию с портретной на альбомную и обратно), мощная аудиосистема и обивка салона из экологически безопасных материалов.

Первые европейские шоурумы Fisker, названные Centers+, откроются в Вене и Копенгагене 11 апреля. До конца 2023-го центры продаж появятся в других городах Старого Света, а также в Соединенных Штатах. Заказы на Ocean уже принимаются, хотя поставки начнутся ближе к лету.

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