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1 час назад

Xiaomi приступит к производству электромобилей в первой половине 2024 года

Motor.ru

Gasgoo со ссылкой на отчет компании отмечает, что штат автомобильного подразделения увеличился до 2,3 тысячи человек, и в настоящее время Xiaomi активно работает над создание своего первого автомобиля. Известно, что это будет электрокар, который встанет на конвейер нового завода в Пекине в середине следующего года. Модели прочат названием Modena.

Xiaomi приступит к производству электромобилей в первой половине 2024 года
Фото: Motor.ruMotor.ru

Из отчета следует, что общий доход Xiaomi в 2022 году составил 280 миллиардов юаней (44 миллиарда долларов), а скорректированная чистая прибыль — 8,5 миллиарда юаней (1,3 миллиарда долларов). Примерно 3,1 миллиарда юаней (486 миллионов долларов) компания вложила в развитие автомобильного направления. В планах этого подразделения — строительство завода, рассчитанного на выпуск 300 тысяч машин в год.

О первом автомобиле Xiaomi известно, что это будет полноразмерный электрический седан, для которого, предположительно, была зарегистрирована торговая марка Modena, но пока он фигурирует под кодовым обозначением MS11. Модель получит две версии: одну укомплектуют батареей от китайского BYD, а вторую — передовым аккумулятором Qilin от CATL с возможностью зарядки с нуля до 80 процентов за 15 минут. За разработку силовой установки отвечает сама Xiaomi.

Прототип будущего серийного электроседана уже тестируют на дорогах, о чем свидетельствуют шпионские фотографии. Его собрали в сентябре 2022 года, а в конце года вывели на зимние испытания.

Автоновости,BYD,
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