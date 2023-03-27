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1 час назад

Раскрыта дата появления нового E-класса Mercedes-Benz

Елена Прошина

Mercedes-Benz Е-класса нового поколения появится в продаже в странах Европы в июне 2023 года. Об этом свидетельствует опубликованный изданием Periodismo del Motor график вывода новинок компании на рынок.

Раскрыта дата появления нового E-класса Mercedes-Benz
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На данный момент об автомобиле известен только интерьер. В частности, в салон Е-класса нового поколения добавили третий дисплей на передней панели, приложение TikTok в медиасистему и селфи-камеру. В сентябре компания также намерена выпустить в продажу обновленный Mercedes-Benz GLS. В следующем месяце на рынке появится новый CLE, который заменит собой купе С- и Е-классов и AMG GT следующего поколения. Предполагается, что последний автомобиль станет версией кабриолета Mercedes-Benz SL с жесткой крышей.

Кроме того на графике значатся Mercedes-Maybach GLS 600 и электрический Mercedes-Maybach EQS SUV. Они обозначаются в качестве концепт-каров, но конкретных дат их премьеры нет.

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