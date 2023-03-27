Dongfeng обновил в Китае кроссовер, конкурирующий с Omoda и Haval Jolion

Автопроизводитель Dongfeng представил в Китае кроссовер Fengshen Yixuan GS в версии Mach. Автомобиль получил обновленную внешность и интерьер, а предлагаемый для него двигатель стал мощнее, сообщает Autohome.

Фото: Dongfeng Dongfeng

Dongfeng

Кроссовер получил новую решетку радиатора, а также оранжевые декоративные элементы в бамперах, подчеркивающие спортивный стиль модели. Пластик бамперов имеет фактуру углеволокна. Длина кроссовера 4610 мм, ширина 1830 мм, высота 1610 мм, а колесная база — 2680 мм. В качестве конкурентов кроссовера Dongfeng издание называет кроссоверы, известные в России под названиями Omoda C5 и Haval Jolion.

Dongfeng