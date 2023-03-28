Новое основание для лишения водительских прав хотят ввести в России

Совет Федерации рассмотрел на совещании возможность лишения водителей прав управления транспортными средствами за многократные штрафы, выписанные с помощью дорожных камер видеофиксации нарушений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Такую санкцию хотят ввести, чтобы камеры, наконец, начали выполнять свою основную функцию – профилактическую. Пока же число нарушений, которые регистрируют видеорадары, только растёт, и в 2022 году камеры выявили 183 миллиона нарушений. Это абсолютный рекорд для России, и на 14% больше, чем по итогам 2021 года.
Однако чтобы ужесточать наказание для водителей, нужно наладить работу дорожных камер, которые сейчас нередко ошибаются. Среди популярных ошибок – игнорирование камерами застёгнутых ремней безопасности. Бывают и совсем комичные (не для водителей) ситуации, например, когда за непристёгнутого пассажира камера приняла огромного плюшевого кота в салоне «Газели».
Вторая проблема камер – система всегда выписывает автоматический штраф владельцу автомобиля, определяя его по номеру транспортного средства. Но за рулём может находиться и другой человек. В таких ситуациях оспаривать решение камеры приходится в суде.
Наконец, камера может зафиксировать нарушение просто потому, что неправильно установлена и настроена. Подобные штрафы тоже приходится отменять через суд, у сотрудников ГИБДД таких полномочий нет.
Чтобы минимизировать такие ошибки, Правительство РФ может получить право устанавливать требования к комплексам видеофиксации. Сейчас есть соответствующий ГОСТ, рекомендации МВД и Минтранса. Но они основаны на аварийности участков дорог. Глава Ассоциации производителей систем распознавания Эльдар Тузмухаметов полагает, что современные технологии позволяют аварийность прогнозировать и заранее определять участки дорог, которым потребуются камеры. Но пока даже некоторые региональные власти не рассматривают камеры как профилактический инструмент – только как фискальный, и даже закладывают в бюджеты предполагаемую «выручку» с дорожных камер.