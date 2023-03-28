Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
52 минуты назад

Новое основание для лишения водительских прав хотят ввести в России

Deita.ruиещё 3

Совет Федерации рассмотрел на совещании возможность лишения водителей прав управления транспортными средствами за многократные штрафы, выписанные с помощью дорожных камер видеофиксации нарушений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Новое основание для лишения водительских прав хотят ввести в России
Фото: Deita.ruDeita.ru

Такую санкцию хотят ввести, чтобы камеры, наконец, начали выполнять свою основную функцию – профилактическую. Пока же число нарушений, которые регистрируют видеорадары, только растёт, и в 2022 году камеры выявили 183 миллиона нарушений. Это абсолютный рекорд для России, и на 14% больше, чем по итогам 2021 года.

Видео дня

Однако чтобы ужесточать наказание для водителей, нужно наладить работу дорожных камер, которые сейчас нередко ошибаются. Среди популярных ошибок – игнорирование камерами застёгнутых ремней безопасности. Бывают и совсем комичные (не для водителей) ситуации, например, когда за непристёгнутого пассажира камера приняла огромного плюшевого кота в салоне «Газели».

Вторая проблема камер – система всегда выписывает автоматический штраф владельцу автомобиля, определяя его по номеру транспортного средства. Но за рулём может находиться и другой человек. В таких ситуациях оспаривать решение камеры приходится в суде.

Наконец, камера может зафиксировать нарушение просто потому, что неправильно установлена и настроена. Подобные штрафы тоже приходится отменять через суд, у сотрудников ГИБДД таких полномочий нет.

Чтобы минимизировать такие ошибки, Правительство РФ может получить право устанавливать требования к комплексам видеофиксации. Сейчас есть соответствующий ГОСТ, рекомендации МВД и Минтранса. Но они основаны на аварийности участков дорог. Глава Ассоциации производителей систем распознавания Эльдар Тузмухаметов полагает, что современные технологии позволяют аварийность прогнозировать и заранее определять участки дорог, которым потребуются камеры. Но пока даже некоторые региональные власти не рассматривают камеры как профилактический инструмент – только как фискальный, и даже закладывают в бюджеты предполагаемую «выручку» с дорожных камер.

Автоновости,Лишение прав,Эльдар Тузмухаметов,Минтранс РФ,ГИБДД,Совет Федерации,Правительство РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий