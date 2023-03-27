В Китае обнаружили свалку лимузинов Hongqi L5

В китайском TikTok появилось видео свалки седанов Hongqi L5 — люксовых лимузинов, которые использовали в качестве личного транспорта представители власти КНР. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

По данным издания, на свалке находится несколько десятков седанов. Их заснял один из китайских блогеров, которой указал, что обнаружил их на территории завода FAW Hongqi. По его словам, автомобили на свалке являются не серийными, а тестовыми. Блогер предположил, что после испытаний лимузины решили просто оставить рядом со сборочными цехами. Вероятнее всего, что на свалке они стоят уже десять лет.