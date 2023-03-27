В Китае обнаружили свалку лимузинов Hongqi L5
В китайском TikTok появилось видео свалки седанов Hongqi L5 — люксовых лимузинов, которые использовали в качестве личного транспорта представители власти КНР. Об этом сообщают «Китайские автомобили».
По данным издания, на свалке находится несколько десятков седанов. Их заснял один из китайских блогеров, которой указал, что обнаружил их на территории завода FAW Hongqi. По его словам, автомобили на свалке являются не серийными, а тестовыми. Блогер предположил, что после испытаний лимузины решили просто оставить рядом со сборочными цехами. Вероятнее всего, что на свалке они стоят уже десять лет.
В издании напомнили, что первые Hongqi L5 появились в 2013 году. Их использовали на официальных приемах и международных событиях. В частности, на седанах разъезжал председатель КНР Си Цзиньпин. С 2014 года лимузины стали доступны частным клиентам. Цены на них стартовали с пяти миллионов юаней (55,8 миллионов рублей). Всего было выпущено 500 Hongqi L5. На сегодняшний день эти автомобили сняты с продаж.