Россияне нарастили траты на поддержанные авто

Россияне потратили на подержанные автомобили в феврале 2023 года 382,3 млрд рублей, что на 10% больше, чем в январе (347,4 млрд рублей), свидетельствуют данные "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Фото: ТАСС ТАСС

При этом в феврале было куплено 394,3 тыс. автомобилей с пробегом - на 9% больше, чем месяцем ранее (361,1 тыс. шт.). Указано, что больше всего денег в феврале ушло на более старые машины. Так, на автомобили в возрасте от 10 лет и старше в конце зимы было потрачено 134,6 млрд рублей, что составляет 35,2% от всех затрат на вторичном рынке. И это в точности равно показателю января.

Видео дня

На машины других возрастных категорий россияне потратили немного меньше средств, но в сопоставимых объемах. Если на автомобили в возрасте до 5 лет у них ушло 124,5 млрд рублей, то на машины категории "5-9 лет" - 123,2 млрд рублей. Это составляет 32,6% и 32,2% всей финансовой емкости рынка соответственно.

Свыше 70% всех денег потрачено в феврале на машины европейского и японского производства. Так, за последний зимний месяц было куплено 114,5 тыс. подержанных японских автомобилей на сумму 128,1 млрд рублей (33,5% от общих затрат), а европейских - 95,1 тыс. машин на 146,5 млрд рублей (38,3% финансовой емкости вторичного рынка).

Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка заняли корейские марки. На их долю пришлось 13,8%, что эквивалентно 52,9 млрд рублей. В денежном выражении они опережают российские бренды (27,4 млрд рублей), но в абсолютном уступают им (51,4 тыс. против 92,9 тыс. шт.).