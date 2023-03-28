На платформе «Электронный дом» появилась новая функция для автовладельцев

Пользователи платформы «Электронный дом» теперь могут связаться с владельцами автомобилей, которые заблокировали проезд, и попросить их переставить машину.

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В профилях жителей многоквартирных домов появился раздел «Мой транспорт», в котором отображается информация обо всех транспортных средствах, добавленных в «Электронном доме» или разделе «Транспорт» единого личного кабинета на сайте mos.ru. Ситуации, когда припаркованный автомобиль мешает проехать другим машинам или спецтранспорту, во дворах многоквартирных домов возникают нередко. Теперь на платформе «Электронный дом» можно отправить сообщение владельцам транспортных средств с просьбой убрать автомобиль, не имея их контактов. Достаточно зайти в раздел «Мои соседи», нажать кнопку «Связаться с владельцем транспортного средства» и вбить номер машины. Владельцу авто придет push-уведомление: «Транспортное средство с номером <номер ТС> препятствует свободному проезду. Прошу переставить ваше транспортное средство».

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Поиск автомобилей осуществляется по всем пользователям «Электронного дома» вне зависимости от того, какой адрес привязан в профиле владельца. Если введенного номера машины нет в «Электронном доме», то отправитель увидит соответствующее сообщение и push-уведомление не отправится. Чтобы внести данные о машине, нужно в разделе «Мой транспорт» нажать кнопку «Добавить транспортное средство» и в открывшейся форме указать серию и госномер своего автомобиля.

«Электронный дом» — проект Правительства Москвы по управлению многоквартирным домом. Он предназначен для жителей, собственников помещений и управляющих организаций. Платформой можно пользоваться в любой точке мира, где есть интернет. К «Электронному дому» уже подключились 97 процентов многоквартирных домов.