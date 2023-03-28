Новый Renault Espace оказался копией кроссовера Austral

За день до премьеры на форуме Worlscoop опубликовали изображение нового Renault Espace. Ещё на заре его разработки модель называли 7-местным Austral, и эти слова на 99% соответствовали истине.

Фото: worldscoop.forumpro.fr worldscoop.forumpro.fr

По крайней мере, если речь идёт о передней части "Эспейса", которую от собрата по модельному ряду отличают лишь решётка радиатора с вертикальными "прутьями" и немного другая пластика бампера.

В остальном же Espace действительно копирует Austral. Дизайн уже был раскритикован в комментариях, но главная претензия всё-таки не схожесть моделей, а то, что новинка утратила мифический дух Espace. Некоторые отметили, что Espace получился гармоничнее того же Peugeot 5008, который, по мнению одного из "комментаторов", "похож на таксу".

Известно, что Renault Espace построен на модульной платформе CMF-CD. Главным отличием от Austral станет трёхрядная компоновка салона, а также ряд премиальных опций, например, огромная панорамная крыша длиной 133 см и шириной 84 см.