Range Rover Sport SVR 2024 года заметили во время зимних тестов

Land Rover готовит Range Rover Sport SVR 2024 года. На новых шпионских фотографиях производительный внедорожник запечатлен на тестировании в преддверии дебюта, который может состояться в этом году.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Новые шпионские фотографии показывают, что Land Rover заканчивает последние зимние испытания, поскольку сейчас весна. Температура в Европе начнет повышаться, а в ближайшем будущем в Северном полушарии маячит лето. Автопроизводитель продолжает скрывать дизайн внедорожника от любопытных глаз, причем этот экземпляр имеет больше камуфляжа, чем ранее замеченные образцы.

Range Rover Sport SVR будет очень похож на обычный Sport. Тем не менее SVR будет иметь более агрессивный передний бампер и другие уникальные штрихи стиля, которые обозначают его статус производительности. Сзади Land Rover имеет круглые четырехугольные выхлопные трубы, отличные от трапециевидных, которые можно увидеть на других экземплярах.

Land Rover не подтвердил, что будет работать на Sport SVR, но ходят слухи, что компания позаимствует двигатель у BMW. Сообщается, что Range Rover будет использовать 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, которым оснащается BMW X5 M. Мы не знаем, сколько энергии он будет производить в Land Rover, но комплектация Competition обеспечивает 615 л.с. в BMW. Land Rover мог сделать больше или меньше, в зависимости от мелодии.

Sport SVR построен на фирменной платформе MLA-Flex, которая лежит в основе остальной линейки Range Rover, что позволяет ему иметь рулевое управление задними колесами и пневматическую подвеску. SVR будет находиться на вершине линейки Sport, производя больше, чем базовая рядная шестерка мощностью 355 л.с. и V8 мощностью 523 л.с.