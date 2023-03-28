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1 час назад

Электромобили бренда Lucid Air отзывают из-за неисправных двигателей

Моя Москва.онлайн

Как передает издание SPEEDME.RU, автомобильной компании Lucid Air пришлось начать отзывы 637 машин. Причина оказалась в том, что слишком сильная пружина привела к отключению автомобилей прямо на дороге. Такая проблема может стать причиной ДТП.

Электромобили Lucid Air отзывают из-за неисправных двигателей
Фото: Lucid AirLucid Air

Эксперты выяснили, что неисправность связана с контактором. Эта часть представляет собой переключатель с электрическим приводом, который замыкает контакт при пуске автомобиля и размыкает его. Однако в некоторых моделях пружина, удерживающая переключатель от замыкания, когда двигатель должен быть выключен, слишком жесткая.

В итоге может произойти разрыв контактов прямо во время движения автомобиля. Изначально компания предполагала, что такая проблема затронула 259 автомобиля. Однако после проверки это количество возросло до 637 седанов.

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