Электромобили Lucid Air отзывают из-за неисправных двигателей

Как передает издание SPEEDME.RU, автомобильной компании Lucid Air пришлось начать отзывы 637 машин. Причина оказалась в том, что слишком сильная пружина привела к отключению автомобилей прямо на дороге. Такая проблема может стать причиной ДТП.

Фото: Lucid Air Lucid Air

Эксперты выяснили, что неисправность связана с контактором. Эта часть представляет собой переключатель с электрическим приводом, который замыкает контакт при пуске автомобиля и размыкает его. Однако в некоторых моделях пружина, удерживающая переключатель от замыкания, когда двигатель должен быть выключен, слишком жесткая.