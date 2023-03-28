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10 минут назад

В Россию начали привозить новые Skoda Kodiaq из Китая

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию Skoda Kodiaq 2023 модельного года. Как выяснила "Российская газета", за новые автомобили без пробега просят 4 390 000 рублей.

Kodiaq предлагаются в Китае только с двухлитровым турбомотором и семиступенчатым "роботом" DSG. У автомобилей, которые привезли в РФ, передний привод, поэтому двигатель выдает 186 л.с.

Напомним, снаружи китайский Kodiaq похож на европейскую RS-версию: бамперы у них почти одинаковые, но в КНР они украшены хромом вместо черных вставок по-европейски. На корме есть крупные фальшпатрубки выпускной системы.

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Внутри широкоформатный экран медиасистемы установлен отдельно, центральные дефлекторы вентиляции сделаны горизонтальными. Есть сенсорный блок климат-контроля.

Среди опций привезенных в Россию кроссоверов можно выделить подогревы сидений, обогрев зеркал, камеру заднего вида, кожаную обивка салона, панорамную крышу, спортивные передние сиденья, двухзонный климат-контроль.

Ранее "РГ" сообщала, что до конца года будут презентованы обновленные Kamiq и Scala, а электрическая модель Enyaq обзаведется топовой версией Laurin & Klement.

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