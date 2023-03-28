Эксперты спрогнозировали срок восстановления российского авторынка

Когда авторынок России выйдет на докризисный уровень: прогноз экспертов
Эксперты предрекли российскому авторынку восстановление к 2025 году.
По их прогнозам, уже через два года спрос превысит 1,5 миллиона машин в год, что почти равно уровню 2021 года. А еще через пять лет продажи дорастут до 1,7 миллиона, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторскую компанию Б1. Драйверами роста станут активная локализация производства и импорт машин из Китая и других дружественных стран.
Негативными факторами, которые помешают быстрому восстановлению рынка, могут стать санкционные риски и низкая покупательная способность россиян. Также затормозят рост валютные колебания, если местная сборка машин будет налаживаться медленно.
Эксперты ожидают, что с повышением конкуренции и постепенным ростом эффективности производства стоимость машин будет снижаться. Однако сейчас высокие цены — важный сдерживающий фактор, как и нехватка самих автомобилей. По итогам прошлого года средняя стоимость новой машины выросла на 11 процентов, до 3,4 миллиона рублей.
Другая проблема — состояние автопрома. Заводы, закрывшиеся в 2022 году из-за санкций, пока не успели перезапуститься или выйти на приемлемые производственные объемы. Сборку продолжают АвтоВАЗ и Haval, но другие площадки, такие как «Москвич» (бывший «Рено Россия») и «Автотор» пока на начальном этапе.
Успех китайских компаний зависит от политики, а также наличия на рынке других брендов-конкурентов. За прошедший год они успели укрепить позиции, выйдя в лидеры по продажам и нарастив дилерскую сеть. Так, сейчас в России насчитывается 1114 автосалонов марок из КНР, в то время как год назад их было 735.