Иранская Saipa придёт в РФ с тремя устаревшими моделями по доступным ценам

Доступные цены по версии российского дистрибьютора Saipa — ООО «Бест Моторс» —начинаются от 1 млн рублей. Иранская компания и её российский партнёр рассматривают возможность локализации производства автомобилей Saipa в Санкт-Петербурге на одном из простаивающих автозаводов.

Фото: Saipa Quik Saipa Quik

Основанная в середине 60-х годов прошлого века компания Saipa имеет французские корни, она начинала свою деятельность с лицензионного выпуска автомобилей Citroen, а сегодня её модельная гамма состоит из недорогих моделей, в которых сочетаются устаревшие зарубежные платформы, иранский дизайн и импортозамещённые комплектующие. Иранский автопром, десятилетиями живущий в условиях санкций со стороны западных стран, хочет воспользоваться сложной геополитический обстановкой и в очередной раз попытается прийти на российский рынок — прежние попытки не были особенно успешными.

Saipa Shahin

Летом прошлого года на выставке MIMS Automobility Moscow мы рассматривали компактный седан Saipa Shahin, но тогда ещё не было конкретики относительно поставок этой и других иранских моделей в Россию. Теперь такая конкретика появилась: зарегистрированная в январе этого года компания Бест Моторс из Санкт-Петербурга стала дистрибьютором Saipa в РФ и объявила о намерении начать продажу трёх её моделей уже 1 июня.

Saipa Shahin

Контракт Бест Моторс с Saipa рассчитан на три года и 45 000 машин, в этом году Бест Моторс хочет продать не менее 10 000 машин, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российской компании Александра Степанова. Первый автосалон Saipa откроется в Санкт-Петербурге, затем в течение года Бест Моторс планирует открыть 120 торговых точек в разных регионах России. Первая партия из 1000 машин будет ввезена в нашу страну по механизму параллельного импорта, чтобы поскорее начать продажи и не ждать полноценной сертификации. Первое время Saipa будет поставлять в нашу страну три переднеприводные модели — Quik, Saina и Shahin.

Субкомпактные кросс-хэтчбек Quik (4005 мм в длину) и седан Saina (4215 мм в длину) — родственные модели, сделанные на базе Kia Pride из середины 80-х годов прошлого века. Как у этих моделей обстоят дела с пассивной безопасностью, можно только догадываться, своим дизайном «иранцы» напоминают Suzuki SX4 первого поколения. Двигатель — 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (88 л.с.), коробки передач — «механика» либо «автомат» (вариатор).

Уже знакомый нам компактный седан Saipa Shahin (4460 мм в длину) построен на платформе Toyota Yaris первого поколения, он оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором (112 л.с.) в паре с «механикой» либо «автоматом».

Означенные три модели будут стоить в России в диапазоне от 1 до 1,7 млн рублей, точные цены будут определены ближе к старту продаж. В конце года Бест Моторс рассчитывает начать продажи других моделей Saipa, в том числе кросс-хэтчбека Atlas (более свежая вариация Quik) и коммерческой линейки — рассказывать о ней подробно пока смысла нет.