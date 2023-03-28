Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
11 минут назад

Первый седан Exeed сфотографировали без камуфляжа

Motor.ru

Появились фотографии первого седана премиальной китайской марки Exeed.

Первый седан Exeed сфотографировали без камуфляжа
Фото: © Китайские автомобили / Соцсети КНР© Китайские автомобили / Соцсети КНР

Новинка, которая пока фигурирует под кодовым обозначением E03, дебютирует в середине апреля на Шанхайском автосалоне, тогда же Exeed объявит и ее официальное название. В настоящее время тестовые прототипы обкатывают на дорогах, и один из них попал в объективы шпионских камер. Причем впервые без всякой маскировки, за исключением пленки на крыше.

О том, что модельную линейку Exeed пополнит электрический седан, стало известно еще в прошлом году. С тех пор электрокар не раз «ловили» на улицах, а в начале марта компания запатентовала дизайн модели, полностью рассекретив тем самым дизайн экстерьера.

В длину он достигает 4,95 метра, то есть четырехдверка относится к D-классу. У нее полностью независимая подвеска, электромотор, установленный на задней оси, аккумуляторы CATL нового поколения и софт от Huawei. E03 прочат автопилот третьего уровня, аудиосистему с 23 динамиками и запас хода в 550-650 километров. По предварительным данным, с места до 100 километров в час новинка будет разгоняться за три секунды.

Соцсети КНР
Минпром КНР

У Exeed E03 спортивный профиль, вытянутая светодиодная оптика, выдвижные дверные ручки и дополнительная оконная секция в задних стойках. Судя по тому, что кузовные панели у прототипа не подогнаны, это предсерийный вариант. Можно заметить и небольшой «горб» на крыше — там, по всей видимости, спрятаны датчики и лидер.

Премьера Exeed E03 состоится на автосалоне в Шанхае, который пройдет с 18 по 27 апреля.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий