Первый седан Exeed сфотографировали без камуфляжа

Появились фотографии первого седана премиальной китайской марки Exeed.

Фото: © Китайские автомобили / Соцсети КНР © Китайские автомобили / Соцсети КНР

Новинка, которая пока фигурирует под кодовым обозначением E03, дебютирует в середине апреля на Шанхайском автосалоне, тогда же Exeed объявит и ее официальное название. В настоящее время тестовые прототипы обкатывают на дорогах, и один из них попал в объективы шпионских камер. Причем впервые без всякой маскировки, за исключением пленки на крыше.

О том, что модельную линейку Exeed пополнит электрический седан, стало известно еще в прошлом году. С тех пор электрокар не раз «ловили» на улицах, а в начале марта компания запатентовала дизайн модели, полностью рассекретив тем самым дизайн экстерьера.

В длину он достигает 4,95 метра, то есть четырехдверка относится к D-классу. У нее полностью независимая подвеска, электромотор, установленный на задней оси, аккумуляторы CATL нового поколения и софт от Huawei. E03 прочат автопилот третьего уровня, аудиосистему с 23 динамиками и запас хода в 550-650 километров. По предварительным данным, с места до 100 километров в час новинка будет разгоняться за три секунды.

Соцсети КНР

Минпром КНР

У Exeed E03 спортивный профиль, вытянутая светодиодная оптика, выдвижные дверные ручки и дополнительная оконная секция в задних стойках. Судя по тому, что кузовные панели у прототипа не подогнаны, это предсерийный вариант. Можно заметить и небольшой «горб» на крыше — там, по всей видимости, спрятаны датчики и лидер.