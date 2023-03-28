Haval сертифицировал новую модель

Компания Haval сертифицировала новую модель, получившую название Xiaolong (в переводе с китайского - храбрый дракон). Вместе с фотографиями внешности были опубликованы детальные "шпионские" снимки салона кроссовера.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Haval провёл презентацию двух моделей - Xiaolong и Xiaolong Max - две недели назад. Xiaolong имеет длину колёсной базы 2710 мм, а размер кузова составляет 4600 мм, ширина и высота - 1877 и 1675 мм соответственно.

Дизайн лицевой панели может привести к заблуждению, что Xiaolong - электрический кроссовер, но нет, это гибрид с полноприводной трансмиссией нового поколения Great Wall под названием Hi4. Её характеристики не озвучиваются, но мощность ДВС известна - чуть больше 100 л.с. Также известно, что Xiaolong будет представлен с аккумуляторами различной ёмкости, которые позволяют проехать на электрической тяге 45 и 96 км.

Цветовые решения салона многое говорят о целевой аудитории модели - это молодые люди, но при этом приборная панель имеет козырёк, что становится в нынешнее время нетипичным решением для новых моделей. Центральный тоннель имеет ряд клавиш, отвечающих за выбор режима трансмиссии и кнопку запуска двигателя.

Премьера новинки может состояться в следующем месяце на автосалоне в Шанхае, на котором может дебютировать большой "рамник" P04, построенный на базе "Кинг Конга".

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