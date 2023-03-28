Региональные власти хотят больше полномочий при использования дорожных камер

Региональные власти просят изменить нормы, мешающие более широкому применению дорожных камер для контроля нарушений, пишет «Коммерсантъ». Их предложения были перечислены в рамках презентации сводного анализа практики применения камер в регионах, проведенной комитетом по госстроительству Совета Федерации.
В частности, власти субъектов федерации предлагают увеличить с двух месяцев до года срок привлечения к ответственности за административные правонарушения, зафиксированные камерами. Кроме того, ряд регионов предлагают обязать МВД предоставлять серию и номер паспорта, а также ИНН автовладельцев по номеру машины для направления информации судебным приставам.
Также среди предложений региональных властей — предоставить право уполномоченным лицам самим отменять вынесенные штрафы, в том числе при ошибках камер. В настоящее время для этого нужна жалоба гражданина или протест прокурора. Также высказана инициатива вернуть практику вынесения штрафов за превышение скорости на участке дороги.
Ранее стало известно, что приложение для фиксации гражданами нарушений ПДД могут внедрить по всей России.