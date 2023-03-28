Региональные власти хотят больше полномочий при использования дорожных камер

Региональные власти просят изменить нормы, мешающие более широкому применению дорожных камер для контроля нарушений, пишет «Коммерсантъ». Их предложения были перечислены в рамках презентации сводного анализа практики применения камер в регионах, проведенной комитетом по госстроительству Совета Федерации.

В частности, власти субъектов федерации предлагают увеличить с двух месяцев до года срок привлечения к ответственности за административные правонарушения, зафиксированные камерами. Кроме того, ряд регионов предлагают обязать МВД предоставлять серию и номер паспорта, а также ИНН автовладельцев по номеру машины для направления информации судебным приставам.

Также среди предложений региональных властей — предоставить право уполномоченным лицам самим отменять вынесенные штрафы, в том числе при ошибках камер. В настоящее время для этого нужна жалоба гражданина или протест прокурора. Также высказана инициатива вернуть практику вынесения штрафов за превышение скорости на участке дороги.