Германия убедила Евросоюз не запрещать ДВС с 2035 года
Евросоюз и Германия договорились не запрещать двигатели внутреннего сгорания с 2035 года.
Европейская комиссия подготовит еще один документ, в котором будет прописано исключение для моторов на синтетическом топливе, или e-fuel. Он позволит производителям продолжать оснащать машины ДВС, но заправлять их бензином или дизелем будет нельзя. Как пишет Reuters, благодаря этой договоренности министры энергетики стран Евросоюза смогут одобрить закон о поэтапном отказе от ДВС во вторник.
«Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания также могут быть зарегистрированы после 2035 года, если они используют только топливо с нулевым выбросом CО2», — написал министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, который неоднократно выступал против радикального запрета на ДВС. Его беспокоило будущее развитого автопрома страны и сокращение рабочих мест, уже запланированное некоторыми производителями.
Для введения исключения Евросоюзу придется создать новую категорию транспортных средств с ДВС, которые могут работать только на углеродно-нейтральном топливе. В проекте Еврокомиссии было прописано, что агрегаты должны распознавать топливо и не заводиться при заправке обычным бензином. Будет ли это осуществлено и каким образом, пока неясно.
Тем временем ряд автопроизводителей поддержал компромисс, достигнутый по инициативе Германии. В их числе — Ferrari, отметивший, что решение даст покупателям более богатый выбор, и Porsche, давно инвестирующая в электронное топливо.