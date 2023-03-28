Германия убедила Евросоюз не запрещать ДВС с 2035 года

Евросоюз и Германия договорились не запрещать двигатели внутреннего сгорания с 2035 года.

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Европейская комиссия подготовит еще один документ, в котором будет прописано исключение для моторов на синтетическом топливе, или e-fuel. Он позволит производителям продолжать оснащать машины ДВС, но заправлять их бензином или дизелем будет нельзя. Как пишет Reuters, благодаря этой договоренности министры энергетики стран Евросоюза смогут одобрить закон о поэтапном отказе от ДВС во вторник.

«Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания также могут быть зарегистрированы после 2035 года, если они используют только топливо с нулевым выбросом CО2», — написал министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, который неоднократно выступал против радикального запрета на ДВС. Его беспокоило будущее развитого автопрома страны и сокращение рабочих мест, уже запланированное некоторыми производителями.

Для введения исключения Евросоюзу придется создать новую категорию транспортных средств с ДВС, которые могут работать только на углеродно-нейтральном топливе. В проекте Еврокомиссии было прописано, что агрегаты должны распознавать топливо и не заводиться при заправке обычным бензином. Будет ли это осуществлено и каким образом, пока неясно.