Nissan предложил электрифицировать старые Skyline GT-R

Как передает издание ТАРАНТАС НЬЮС, японский автомобильный производитель Nissan Motor намерен выпустить классический автомобиль Skyline GT-R поколения R32. Модель будет конвертирована под электротягу. Представители бренда объявили об этом проекте 28 марта.

Фото: nissan nissan

Марка намерена предложить своим будущим покупателям лучший электрокар с купе Skyline GT-R. Ведь у инженеров японской компании уже имеется внушительный опыт. Также компания пообещала рассказывать о том, как проходит этот проект в своих официальных соцсетях.