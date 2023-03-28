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8 минут назад

Бренд Nissan предложил электрифицировать старые Skyline GT-R

Моя Москва.онлайн

Как передает издание ТАРАНТАС НЬЮС, японский автомобильный производитель Nissan Motor намерен выпустить классический автомобиль Skyline GT-R поколения R32. Модель будет конвертирована под электротягу. Представители бренда объявили об этом проекте 28 марта.

Nissan предложил электрифицировать старые Skyline GT-R
Фото: nissannissan

Марка намерена предложить своим будущим покупателям лучший электрокар с купе Skyline GT-R. Ведь у инженеров японской компании уже имеется внушительный опыт. Также компания пообещала рассказывать о том, как проходит этот проект в своих официальных соцсетях.

Уже известно, что у купе Skyline GT-R демонтируют ДВС и коробку передач. Затем будет установлен электродвигатель и тяговая батарея. Компания рассматривает возможность превратить такую идею в коммерческую услугу. Сколько она будет стоить – неизвестно. Также не сообщается, в какую стоимость выйдет автомобиль после модернизации.

Автоновости,Nissan,
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