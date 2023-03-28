Германия убедила Евросоюз не запрещать ДВС с 2035 года

Еврокомиссия предоставит Германии гарантии того, что закон о поэтапном запрете двигателей внутреннего сгорания в ЕС к 2035 году не будет распространяться на машины, работающие на синтетическом топливе (e-fuels). Для этого в Европе введут новую категорию транспортных средств. Участники рынка такое решение поддержали. Об этом пишет Auto.ru со ссылкой на Automotive News Europe.

Еврокомиссия приняла решение лишь сделать отдельный закон для моторов на e-fuels вместо изменения соглашения по запрету ДВС. Если же этот закон в итоге будет отклонен, то высший орган исполнительной власти в качестве дополнительной гарантии пообещал Германии разрешить продавать автомобили на синтетическом топливе.

При этом компания Volkswagen заявила, что все еще поддерживает стратегию электрификации. Тем не менее она рада исключению для e-fuels, так как это сможет сохранить ДВС для спецтранспорта, таких как скорая помощь.