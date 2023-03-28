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1 час назад

ЕК дала гарантии Германии не запрещать ДВС на синтетическом топливе

Елена Прошина

Еврокомиссия предоставит Германии гарантии того, что закон о поэтапном запрете двигателей внутреннего сгорания в ЕС к 2035 году не будет распространяться на машины, работающие на синтетическом топливе (e-fuels). Для этого в Европе введут новую категорию транспортных средств. Участники рынка такое решение поддержали. Об этом пишет Auto.ru со ссылкой на Automotive News Europe.

Германия убедила Евросоюз не запрещать ДВС с 2035 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Еврокомиссия приняла решение лишь сделать отдельный закон для моторов на e-fuels вместо изменения соглашения по запрету ДВС. Если же этот закон в итоге будет отклонен, то высший орган исполнительной власти в качестве дополнительной гарантии пообещал Германии разрешить продавать автомобили на синтетическом топливе.

При этом компания Volkswagen заявила, что все еще поддерживает стратегию электрификации. Тем не менее она рада исключению для e-fuels, так как это сможет сохранить ДВС для спецтранспорта, таких как скорая помощь.

В компании Ferrari считают, что такое решение позволит покупателям делать выбор между ДВС, гибридами и электромобилями, при этом это не повлияет на инвестиционные планы компании. В Renault сообщили, что сейчас ни одна компания не работает над созданием принципиально нового ДВС для рынка ЕС, т.к. средства, в основном, направлены на электрификацию.

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