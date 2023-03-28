В РФ может появиться китайский аналог Volkswagen Tiguan

В РФ может появиться новый китайский кроссовер немецкого производства, речь идёт о модели Volkswagen Tuyue. Данная модель создавалась для рынка КНР, в России названый автомобиль официально не представлен.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Новый представитель дорожного сегмента является аналогом популярного Volkswagen Tiguan. Продажи неизвестного российским автолюбителям кроссовера начнутся в Китае 31 марта. В РФ машина может попасть исключительно по параллельному импорту.

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Автомобиль ранее прошёл глубокий рестайлинг, его кузов стал больше соответствовать модным тенденциям. Компактный «кросс» построен на унифицированной платформе MQB, которая также использовалась для создания «паркетника» Tiguan.

Габариты двух названых моделей практически совпадают. Длина кузова Tuyue составляет 4458 мм, высота – 1632 мм, ширина – 1841 мм. Межосевое расстояние не превышает 2680 мм.

Салон нового «паркетника» доработали по эргономике. Специалисты также заменили аналоговые приборы на цифровые. За рулевой колонкой установили 10,25-дюмовый экран. В точке смыкания массивного центрального тоннеля с «торпедой» разместили сенсорный дисплей на 12 дюймов. Он относится к мультимедийной системе, а также используется в режиме навигации.

В китайской линейке моторов предусматриваются два турбированных двигателя, работающие на высокооктановом бензине. Первым из них является 1,5-литровый ДВС мощностью 160 л. с., заменивший силовой агрегат с рабочей камерой 1,4 л.

Второй, более производительный двигатель, получил рабочую камеру 2,0 л. Его производительность составляет 186 л. с. В качестве трансмиссии в обоих случаях используется 7-скоростная роботизированная коробка переключения передач.

Стоимость новинки для Китая утверждена в 150 тысяч юаней (1,675 млн рублей). За такие деньги покупатель становится обладателем автомобиля в начальной комплектации. Топовая версия обойдётся в 200 тысяч юаней, что составляет 2,234 млн рублей. В том случае, если автомобиль привезут в РФ, то его стоимость будет в 1,5 раза дороже.