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50 минут назад

В России появился гибридный кроссовер Toyota Crown Kluger

Motor.ru

Российские дилеры продают новые кроссоверы Toyota Crown Kluger по цене от 5,1 миллиона рублей.

В России появился гибридный кроссовер Toyota Crown Kluger
Фото: © Авто.ру© Авто.ру

Гибридные автомобили, собранные в Китае, предлагают привезти под заказ продавцы из дальневосточного региона. При этом к культовому японскому седану Toyota Crown новый вседорожник не имеет никакого отношения — это знакомый российскому рынку Highlander, который выпускается специально для китайского рынка под другим названием. В зависимости от года производства стоимость леворульной модели из Поднебесной достигает 5,75 миллиона рублей.

Toyota Crown Kluger представляет собой китайскую версию модели Highlander. Помимо вседорожника в модельном ряде присутствует минивэн Crown Vellfire, который является аналогом роскошного Alphard. Для полноприводного Crown Kluger доступна гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литровой атмосферной «четверки» и электромотора. Суммарная отдача системы составляет 249 лошадиных сил.

Crown Kluger
Crown Kluger
Crown Kluger
Crown Kluger

Комплектация кроссовера представлена панорамной крышей, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с тачскрином, а также кожаным салоном, электрическими регулировками водительского кресла и трехзонным климат-контролем.

За Toyota Crown Kluger прошлого года дилер из Благовещенска запросил 5,1 миллиона рублей. Приобрести кроссовер нынешнего года выпуска можно у продавца из Находки за 5,75 миллиона рублей.

В середине марта российские дилеры выставили на продажу китайский аналог Toyota Сorolla под названием Levin. За автомобиль, привезенный из ОАЭ, тогда запросили 2,2 миллиона рублей.

Автоновости,Toyota Crown,Toyota,
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