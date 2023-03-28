В России появился гибридный кроссовер Toyota Crown Kluger

Российские дилеры продают новые кроссоверы Toyota Crown Kluger по цене от 5,1 миллиона рублей.

Фото: © Авто.ру © Авто.ру

Гибридные автомобили, собранные в Китае, предлагают привезти под заказ продавцы из дальневосточного региона. При этом к культовому японскому седану Toyota Crown новый вседорожник не имеет никакого отношения — это знакомый российскому рынку Highlander, который выпускается специально для китайского рынка под другим названием. В зависимости от года производства стоимость леворульной модели из Поднебесной достигает 5,75 миллиона рублей.

Toyota Crown Kluger представляет собой китайскую версию модели Highlander. Помимо вседорожника в модельном ряде присутствует минивэн Crown Vellfire, который является аналогом роскошного Alphard. Для полноприводного Crown Kluger доступна гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литровой атмосферной «четверки» и электромотора. Суммарная отдача системы составляет 249 лошадиных сил.

Crown Kluger

Crown Kluger

Crown Kluger

Crown Kluger

Комплектация кроссовера представлена панорамной крышей, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с тачскрином, а также кожаным салоном, электрическими регулировками водительского кресла и трехзонным климат-контролем.

За Toyota Crown Kluger прошлого года дилер из Благовещенска запросил 5,1 миллиона рублей. Приобрести кроссовер нынешнего года выпуска можно у продавца из Находки за 5,75 миллиона рублей.