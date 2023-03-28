Toyota подарила американцу новый Highlander вместо уничтоженного ураганом

Компания Toyota в США бесплатно предоставила местному бизнесмену Марку Миллеру новый кроссовер Highlander после того, как его прежний автомобиль с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км) был уничтожен ураганом «Иэн» осенью 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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Миллер, владеющий бизнесом по укладке асфальта, много ездил на своем автомобиле 2006 года выпуска, использовал его для буксировки прицепов и в качестве мобильного офиса. В результате наводнения, сопровождавшего ураган, автомобиль пришел в негодность.

«Эта машина была такой надежной. Думаю, временами я принимал это как должное. Через 17 лет его могло убить только катастрофическое наводнение», — отметил автовладелец.