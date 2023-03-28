Skoda вычеркнула Россию из списка приоритетных рынков

Компания Skoda больше не считает российский рынок приоритетным.
Если еще год назад Россия считалась вторым по важности рынком для Skoda после Германии и опережала по продажам даже родную для марки Чехию, то теперь наша страна вовсе исчезла из списка важных рынков. Остановив деятельность в России больше года назад, Skoda потеряла около 700 миллионов евро, а глобальные продажи за 2022 год рухнули на 16,7 процента, до 731,2 тысячи экземпляров.
Согласно годовому отчету Skoda, за прошлый год в России было продано чуть больше 18,3 тысячи новых автомобилей, что на 79,8 процента меньше, чем в 2021-м (90,4 тысячи). С таким результатом Россия выбыла из десятки важных для компании стран.
Зато на третье место поднялась Индия, где в 2022-м продажи Skoda увеличились на 127,7 процента, до 51 865 единиц. Местный завод чешской марки, который находится в Аурангабаде, получит статус экспортного хаба: оттуда автомобили будут поставлять в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Также Skoda планирует укреплять присутствие во Вьетнаме: первое время автомобили чешской марки будут собирать там из машинокомплектов, поставленных из Индии, а к 2025 году организуют полноценное производство полного цикла.
А вот на китайском рынке дела у Skoda идут не очень хорошо: всего за прошлый год там продали 44,6 тысячи машин, 41,9 тысячи из которых были произведены в КНР. По первому показателю падение относительно 2021 года составило 37,4 процента, а по второму — 23 процента. Еще в конце прошлого года появилась информация, что из-за высокой конкуренции Skoda рассматривает вариант свернуть сборку в стране и ограничиться импортом.