Skoda вычеркнула Россию из списка приоритетных рынков

Компания Skoda больше не считает российский рынок приоритетным.

Фото: Skoda Skoda

Если еще год назад Россия считалась вторым по важности рынком для Skoda после Германии и опережала по продажам даже родную для марки Чехию, то теперь наша страна вовсе исчезла из списка важных рынков. Остановив деятельность в России больше года назад, Skoda потеряла около 700 миллионов евро, а глобальные продажи за 2022 год рухнули на 16,7 процента, до 731,2 тысячи экземпляров.

Согласно годовому отчету Skoda, за прошлый год в России было продано чуть больше 18,3 тысячи новых автомобилей, что на 79,8 процента меньше, чем в 2021-м (90,4 тысячи). С таким результатом Россия выбыла из десятки важных для компании стран.

Зато на третье место поднялась Индия, где в 2022-м продажи Skoda увеличились на 127,7 процента, до 51 865 единиц. Местный завод чешской марки, который находится в Аурангабаде, получит статус экспортного хаба: оттуда автомобили будут поставлять в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Skoda

Также Skoda планирует укреплять присутствие во Вьетнаме: первое время автомобили чешской марки будут собирать там из машинокомплектов, поставленных из Индии, а к 2025 году организуют полноценное производство полного цикла.