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7 минут назад

Перепроизводство авто в Китае: «лишние» 3,4 млн легковушек

Car.ru

Активность китайских автомобилестроителей по выпуску новейших моделей и государственная политика правительства привели к перепроизводству машин. В стране имеются «лишние» 3,4 млн легковушек, которые не знают куда деть.

В Китае не знают, куда девать «лишние» 3,4 млн легковушек
Фото: Car.ruCar.ru

На российском первичном рынке наблюдается острый дефицит автомобилей, не хватает 1 млн машин ежегодно. В то же время дилеры китайских производителей транспортных средств озадачены вопросом, куда деть несколько миллионов автомобилей различного сегмента. На протяжении 5-6 месяцев произошёл спад спроса на 37%.

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Причиной является отмена госсубсидий и налоговых льгот, связанных с приобретением личного автомобиля. По мнению аналитиков, резкое уменьшение продаж легковушек в КНР следует связывать с тем, что с июля нынешнего года в стране не будут ставить на учёт новые автомобили, не соответствующие национальному экологическому стандарту 6B. Он является аналогом европейского «Евро 7».

По имеющимся данным, негативная ситуация в КНР по сокращению сбыта продукции автомобилестроителей продолжает усиливаться. Складские запасы китайских дилеров позволяют активно торговать на протяжении двух месяцев следующими иномарками: Mercedes, BMW, Audi, Lexus и Cadillac.

Специалисты подсчитали, что чисто китайских марок типа Haval или Chery хватит на 55 дней, а продукции совместных предприятий – на 60 дней. Из находящихся на дилерских складах машин 75% оснащены бензиновыми моторами.

Остальные 25% – это различные модификации «гибридов» и электрокары. Их суммарная доля на китайском первичном рынке достигает 35% от общего объёма реализации автомобилей, а запасов хватит на 45-50 дней торговли.

Согласно данным Ассоциации китайских автопроизводителей, постоянно проводится мониторинг ситуации на «первичке». Компании-производители предпринимают усилия, чтобы гибко реагировать на неё, уменьшая объём выпускаемой продукции.

На авторынке КНР в настоящее время идёт жёсткое ценовое противостояние, в «схватке» принимают участие многие ведущие компании. В ряде случаев речь идёт о демпинге, когда потенциальным покупателям предлагают купить машины по значительно заниженной стоимости.

Эксперты считают, что одним из приемлемых решений, позволяющих уменьшить количество «лишних» автомобилей в Китае, произведенных впрок, станет увеличение импортируемых машин в РФ.

Таким образом, можно будет избавиться от складских запасов в объёме 3,4 млн. легковых машин и частично ликвидировать дефицит транспортных средств на российском рынке. Наряду с этим китайским производителям необходимо пересмотреть ценовую политику.

В КНР насчитывается не менее 20 крупных автомобилестроительных структур – корпораций и компаний. Они обладают собственными производственными мощностями, многие из них контролируют заводы своих дочерних предприятий. Лидером является SAIC Motor Corporation. Далее следуют: FAW Group, Dongfeng Motor Corporation, Guangzhou Automobile Industry Group Corporation, Changan Automobile, ВAIC Group и Geely Holding Group.

Перечень продолжают: Great Wall Motors, Chery Automobile, BYD Auto, JAC Motors, Beijing Automobile Works Co., Sany Heavy Industry, Sinotruk Hong Kong, Zoomlion Heavy Industry и Jiangling Motors Corporation.

Наряду с дочерними структурами работают совместные предприятия, открытые на основе договорённостей с ведущими европейскими и американскими компаниями.

Автоновости,Cadillac,BYD,Chery,Geely,Lexus,FAW,BMW,Audi,
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