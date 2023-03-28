Chery готовит новый экспортный бренд Jaecoo

Китайский автомобильный концерн Chery готовит расширение модельного ряда своего суббренда Omoda, представленного в России осенью 2022 года.

Фото: Chery TJ-1©autohome.com.cn Chery TJ-1©autohome.com.cn

На данный момент модельный ряд Omoda состоит из единственной модели – кроссовера C5. Как пишут 27 марта "Китайские автомобили", уже в обозримом будущем модельный ряд Omoda может пополниться двумя новыми, ранее засекреченными моделями, которые получили название Jaecoo. Речь идет о среднем и крупном кроссоверах, ранее известных по разрозненным сообщениям в СМИ как Chery TJ-1 и Tiggo 9. Подобная путаница в названиях свойственна Chery, чьи модели поставляются на разные рынки под разными торговыми марками. Как утверждает издание, обе модели Jaecoo появятся и в России.

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О скором пополнении модельного ряда Omoda стало известно на закрытой онлайн-конференции казахстанского отделения. В списке моделей появятся автомобили Jaecoo 7 и Jaecoo Lan.

Jaecoo 7 будет базироваться на новейшей модели кроссовера Chery T1EJ, также известного как TJ-1. Габариты модели – 4515х1865х1680 мм при колесной базе 2675 мм, в списке базового оборудования будет 197-сильный 1,6-литровый мотор и опционный полный привод.

Jaecoo Lan будет основан на самом крупном кроссовере Chery Tiggo 9 с трехрядным салоном – габариты модели составляют 4820х1930х1699 мм, колесная база – 2820 мм. В КНР на автомобиль ставят 2-литровые моторы мощностью 261 л. с., коробка передач – 7-ступенчатый преселективный "робот", в перспективе должен появиться и 8-скоростной классический "автомат". Будут предложены как переднеприводные модификации, так и автомобили с полным приводом.