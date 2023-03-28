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30 минут назад

Губернатор Самарской области сообщил Путину, что "АвтоВАЗ" выпустит за год 400 тыс. машин

Газета.Ruиещё 4

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что «АвтоВАЗ» планирует в 2023 году выпустить не менее 400 тыс. автомобилей и машинокомплектов, передает ТАСС.

Губернатор Самарской области: "АвтоВАЗ" планирует выпустить за год 400 тыс. машин
Фото: LadaLada

«Самая сложная ситуация была, конечно, во втором квартале [прошлого года], и прогнозы были еще гораздо более пессимистичными», — приводит агентство слова Азарова, адресованные Путину.

По словам Азарова, во втором полугодии 2022 года «АвтоВАЗ» был загружен на уровне 2021 года, а в планах предприятия на 2023-й значится «выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов». В настоящее время предприятие дополнительно набирает сотрудников, уточнил он.

Автоновости,Дмитрий Азаров,Владимир Путин,Автоваз,
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