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50 минут назад

Продавец назвал автомобили, которые не пользуются спросом на рынке

Газета.Ru

На рынке автомобилей с пробегом в России хуже всего реализуются французские автомобили, а также корейский премиум-бренд Genesis. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на реализации машин из Южной Кореи, Европы и Японии). По словам эксперта, на продажу таких машин может потребоваться не один месяц.

Продавец назвал автомобили, которые не пользуются спросом на рынке
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Покупатель скорее выберет возрастной японский автомобиль, чем более свежую машину Peugeot, Citroen, Renault или DS. Считается, что эти марки когда-то заработали славу ненадежных автомобилей, а отделаться от нее не просто. Корейские модели Genesis тоже сложно продать из-за того, что бренд появился недавно и у него нет никакого бэкграунда, как у того же Mercedes-Benz» — сказал Рогов.

По словам специалиста, среди машин французского производства сложнее всего продать Peugeot 508, Peugeot 2008, Citroen С5, Citroen C-Сrosser, DS3, DS4, а также модель Renault Talisman. На реализацию таких машин может уйти от нескольких месяцев до года, отметил эксперт.

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