Продавец назвал автомобили, которые не пользуются спросом на рынке

На рынке автомобилей с пробегом в России хуже всего реализуются французские автомобили, а также корейский премиум-бренд Genesis. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на реализации машин из Южной Кореи, Европы и Японии). По словам эксперта, на продажу таких машин может потребоваться не один месяц.
«Покупатель скорее выберет возрастной японский автомобиль, чем более свежую машину Peugeot, Citroen, Renault или DS. Считается, что эти марки когда-то заработали славу ненадежных автомобилей, а отделаться от нее не просто. Корейские модели Genesis тоже сложно продать из-за того, что бренд появился недавно и у него нет никакого бэкграунда, как у того же Mercedes-Benz» — сказал Рогов.
По словам специалиста, среди машин французского производства сложнее всего продать Peugeot 508, Peugeot 2008, Citroen С5, Citroen C-Сrosser, DS3, DS4, а также модель Renault Talisman. На реализацию таких машин может уйти от нескольких месяцев до года, отметил эксперт.