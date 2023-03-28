Продавец назвал автомобили, которые не пользуются спросом на рынке

«Покупатель скорее выберет возрастной японский автомобиль, чем более свежую машину Peugeot, Citroen, Renault или DS. Считается, что эти марки когда-то заработали славу ненадежных автомобилей, а отделаться от нее не просто. Корейские модели Genesis тоже сложно продать из-за того, что бренд появился недавно и у него нет никакого бэкграунда, как у того же Mercedes-Benz» — сказал Рогов.