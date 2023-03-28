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12 минут назад

В Англии восстановят автомобиль, который первым в истории разогнался до 320 километров в час

Motor.ru

Это стримлайнер Sunbeam 1000 HP, находящийся в экспозиции Национального автомобильного музея. Уже запущена краудфандинговая кампания по сбору средств на реставрацию и найден партнер — Brookspeed Automotive. К 100-летию заезда в Дейтона-Бич машине вернут первозданный вид, и, возможно, даже попробуют ещё раз разогнать до рекордной скорости.

В Англии восстановят автомобиль, который первым разогнался до 320 км в час
Фото: © National Motor Museum© National Motor Museum

Национальный автомобильный музей, расположенный в деревне Бьюли на юге Англии, решил восстановить один из своих экспонатов. Речь идет о рекордном стримлайнере Sunbeam 1000 HP по прозвищу The Slug (можно перевести как «слизень»). В 1927 году одноместный автомобиль первым в истории развил скорость больше 320 километров в час. К столетнему юбилею рекорда музей хочет вернуть машине первозданный вид, однако для этого необходимо собрать сумму в 300 тысяч фунтов стерлингов (около 28 млн рублей).

National Motor Museum
National Motor Museum
National Motor Museum
National Motor Museum

Реставрационные работы будут проводить прямо на глазах посетителей музея, тщательно документируя каждый этап в блоге. Машина больше полувека простояла без движения, все внутренности давно проржавели и требовали замены. Авторы проекта обещают, что The Slug будет выглядеть, звучать и даже пахнуть так же, как сто лет назад. Но главное — он снова сможет ездить, и в планах музея доставить машину в Дейтона-Бич для очередного заезда.

Разумеется, стримлайнер сохранит всю механическую часть, в том числе два самолетных двигателя Sunbeam Matabele V12, каждый — объемом 22,5 литра и мощностью 441 лошадиную силу. Такие агрегаты британская Sunbeam Motor Car Company ставила не только на свои автомобили для рекордов скорости, но и на катера. Благодаря им The Slug показал в Дейтоне среднюю скорость 327,97 километра в час, хотя меньше чем через год рекорд побил Napier-Campbell Blue Bird с мотором от гоночного гидросамолета Supermarine S.5.

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