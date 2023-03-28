В Англии восстановят автомобиль, который первым разогнался до 320 км в час

Это стримлайнер Sunbeam 1000 HP, находящийся в экспозиции Национального автомобильного музея. Уже запущена краудфандинговая кампания по сбору средств на реставрацию и найден партнер — Brookspeed Automotive. К 100-летию заезда в Дейтона-Бич машине вернут первозданный вид, и, возможно, даже попробуют ещё раз разогнать до рекордной скорости.

Фото: © National Motor Museum © National Motor Museum

Национальный автомобильный музей, расположенный в деревне Бьюли на юге Англии, решил восстановить один из своих экспонатов. Речь идет о рекордном стримлайнере Sunbeam 1000 HP по прозвищу The Slug (можно перевести как «слизень»). В 1927 году одноместный автомобиль первым в истории развил скорость больше 320 километров в час. К столетнему юбилею рекорда музей хочет вернуть машине первозданный вид, однако для этого необходимо собрать сумму в 300 тысяч фунтов стерлингов (около 28 млн рублей).

National Motor Museum

National Motor Museum

National Motor Museum

National Motor Museum

Реставрационные работы будут проводить прямо на глазах посетителей музея, тщательно документируя каждый этап в блоге. Машина больше полувека простояла без движения, все внутренности давно проржавели и требовали замены. Авторы проекта обещают, что The Slug будет выглядеть, звучать и даже пахнуть так же, как сто лет назад. Но главное — он снова сможет ездить, и в планах музея доставить машину в Дейтона-Бич для очередного заезда.