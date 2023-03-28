В Англии восстановят автомобиль, который первым разогнался до 320 км в час

Это стримлайнер Sunbeam 1000 HP, находящийся в экспозиции Национального автомобильного музея. Уже запущена краудфандинговая кампания по сбору средств на реставрацию и найден партнер — Brookspeed Automotive. К 100-летию заезда в Дейтона-Бич машине вернут первозданный вид, и, возможно, даже попробуют ещё раз разогнать до рекордной скорости.
Национальный автомобильный музей, расположенный в деревне Бьюли на юге Англии, решил восстановить один из своих экспонатов. Речь идет о рекордном стримлайнере Sunbeam 1000 HP по прозвищу The Slug (можно перевести как «слизень»). В 1927 году одноместный автомобиль первым в истории развил скорость больше 320 километров в час. К столетнему юбилею рекорда музей хочет вернуть машине первозданный вид, однако для этого необходимо собрать сумму в 300 тысяч фунтов стерлингов (около 28 млн рублей).
Реставрационные работы будут проводить прямо на глазах посетителей музея, тщательно документируя каждый этап в блоге. Машина больше полувека простояла без движения, все внутренности давно проржавели и требовали замены. Авторы проекта обещают, что The Slug будет выглядеть, звучать и даже пахнуть так же, как сто лет назад. Но главное — он снова сможет ездить, и в планах музея доставить машину в Дейтона-Бич для очередного заезда.
Разумеется, стримлайнер сохранит всю механическую часть, в том числе два самолетных двигателя Sunbeam Matabele V12, каждый — объемом 22,5 литра и мощностью 441 лошадиную силу. Такие агрегаты британская Sunbeam Motor Car Company ставила не только на свои автомобили для рекордов скорости, но и на катера. Благодаря им The Slug показал в Дейтоне среднюю скорость 327,97 километра в час, хотя меньше чем через год рекорд побил Napier-Campbell Blue Bird с мотором от гоночного гидросамолета Supermarine S.5.