В «АвтоВАЗе» прокомментировали сообщения о производстве старого Renault Logan

Советник и представитель Ирана в Евразийском бизнес-совете Аббас Мирзаи Гази сообщил о ведении переговоров между иранской Pars Khodro («дочка» SAIPA) и «АвтоВАЗом» по поводу модернизированного Renault Logan первого поколения, пишет Autonews.ru.

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Вероятно, обсуждалось совместное производство машины. Аббас Мирзаи Гази напомнил о том, что в ходе предыдущей пресс-конференции он озвучил планы по проекту P90.

«Были переговоры между АвтоВАЗом и Pars Khodro. Новый раунд переговоров начинается скоро», - заявил он, отметив, что точных деталей по данному вопросу пока не предоставит.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили новостному порталу, что сейчас переговоры не ведутся. Вместе с тем там отметили, что в ближайшем будущем будет организована встреча президента АвтоВАЗа Максима Соколова с послом Ирана.

Вместе с тем в компании заверили, что вопрос не будет касаться бывших проектов и автомобилей компании Renault на «АвтоВАЗе».

Раньше Renault Logan первого поколения производили в Иране на предприятии компании SAIPA. Он носил название Renault Tondar 90. Усиление ограничения Запада в отношении иранской стороны привело к остановке сборки автомобилей.