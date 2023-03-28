Седан Omoda S5 заметили на парковке в Подмосковье

Китайский седан Omoda S5 впервые засняли вживую на парковке в России.

Судя по всему, автомобиль находится на стоянке у одного из дилерских центров, расположенных в Подмосковье. Продажи модели, которая в Поднебесной известна под названием Chery Arrizo 5 Plus, запланированы на конец апреля. Не исключено, что данный автомобиль одним из первых выставят на продажу в России. На родине стоимость седана в пересчете на рубли начинается от 876 000.

На российском рынке Omoda S5, построенный на платформе Chery M1X, будет доступен в двух модификациях, а также трех комплектациях. Причем одна из версий, предназначенная для таксомоторных служб и операторов каршеринга, получит упрощенный функционал.

Omoda S5 AutoNews.ru

Omoda S5 AutoNews.ru

Российскому покупателю предложат седаны, оборудованные полуторалитровыми бензиновыми двигателями. В первом варианте отдача агрегата составит 116 лошадиных сил. Во втором случае благодаря турбонаддуву мощность мотора составит 156 лошадиных сил. Вне зависимости от силовой установки автомобили укомплектованы вариатором.

Chery Arrizo 8 (Omoda S5)

Omoda S5 появится на российском рынке уже в конце апреля. Стоимость седана в Китае начинается от 78 900 юаней (примерно 876 000 рублей). За топовую версию модели в Поднебесной просят 94 900 юаней (чуть больше миллиона рублей).