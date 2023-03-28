Седан Omoda S5 заметили на парковке в Подмосковье

Китайский седан Omoda S5 впервые засняли вживую на парковке в России.
Судя по всему, автомобиль находится на стоянке у одного из дилерских центров, расположенных в Подмосковье. Продажи модели, которая в Поднебесной известна под названием Chery Arrizo 5 Plus, запланированы на конец апреля. Не исключено, что данный автомобиль одним из первых выставят на продажу в России. На родине стоимость седана в пересчете на рубли начинается от 876 000.
На российском рынке Omoda S5, построенный на платформе Chery M1X, будет доступен в двух модификациях, а также трех комплектациях. Причем одна из версий, предназначенная для таксомоторных служб и операторов каршеринга, получит упрощенный функционал.
Российскому покупателю предложат седаны, оборудованные полуторалитровыми бензиновыми двигателями. В первом варианте отдача агрегата составит 116 лошадиных сил. Во втором случае благодаря турбонаддуву мощность мотора составит 156 лошадиных сил. Вне зависимости от силовой установки автомобили укомплектованы вариатором.
Omoda S5 появится на российском рынке уже в конце апреля. Стоимость седана в Китае начинается от 78 900 юаней (примерно 876 000 рублей). За топовую версию модели в Поднебесной просят 94 900 юаней (чуть больше миллиона рублей).
На прошлой неделе стало известно, что до России могут добраться два кроссовера Omoda. В настоящий момент обе модели проходят дорожные тесты в Китае.